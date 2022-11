Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul présente ses principaux atouts agricoles Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, participe ce vendredi matin 4 novembre 2022 à une conférence-débat lié aux enjeux agricoles au lycée Saint-Paul IV situé à la Plaine.





L’ancien Conseiller du 44ème Président des États-Unis, Barack OBAMA, désormais entrepreneur social et conférencier international, Thione NIANG, évoque également son projet « Jeufzone, un modèle innovant d’agriculture sociale et solidaire ».

Installé au Sénégal, monsieur NIANG participe également à l’événement

L’ancien footballeur international, Guillaume HOARAU, participera également à ce rendez-vous prévu de 15 à 22 heures. Retrouvez le programme complet en cliquant La conférence-débat proposée à Saint-Paul IV permet également au Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de dévoiler les contours de la Charte agricole que la Municipalité signera avec ses partenaires début décembre 2022. L’ambition est d’identifier de nouvelles sources de croissance, de diversifier la production agricole et de déployer une véritable stratégie à l’échelle de toute la commune.

L’enjeu est de favoriser les circuits courts et la production locale pour offrir de nouvelles perspectives au monde agricole. Par ailleurs, la Ville vient également d’adopter le Projet alimentaire territorial de Saint-Paul. Ce dossier s’inscrit dans la logique de la Charte agricole. L’objectif fixé est là-aussi de favoriser les circuits courts.

Cette stratégie encouragera le développement des produits locaux et de qualité, la structuration des filières et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce projet global vise à refaire de Saint Paul le grenier, le poumon vert et la station bleue de La Réunion.



Projets de productions émergentes

Par ailleurs, tous ces projets de diversification trouvent une traduction concrète dans plusieurs productions émergentes développées sur le territoire. Notre diagnostic agricole, préalable à la Charte agricole, identifie plusieurs leviers. La filière des Plantes Aromatiques à Parfum et Médicinales par exemple.

En matière rizicole, deux associations de Saint-Paul portent des projets ambitieux. Ces acteurs travaillent à la réintroduction de la culture du riz pluvial dans les communes. Saint-Paul les soutient pour relancer cette filière. Le riz est l’une des principales composantes de l’alimentation des Réunionnais.

Nous en consommons près de 44 000 tonnes par an. Cela représente une cinquantaine de kilos consommé par an et par habitant. C’est dix fois plus que la moyenne européenne.

Instaurer les principes de la souveraineté alimentaire

Mais le paradoxe est que ce riz consommé n’est pas produit localement. 43 000 tonnes ont été importées en 2019. La structuration de la filière représente un enjeu économique majeur. C’est un enjeu culturel mais c’est aussi un levier de croissance et de développement pour le territoire.



Cette filière contribue à valoriser la transition des pratiques culturelles réunionnaises. L’objectif n’est pas de produire ces 50 000 t mais d’en produire une partie. De recréer aussi une activité économique et d’instaurer les principes d’une souveraineté alimentaire.

Partager son expérience, c’est aussi regarder vers le continent africain, c’est aussi regarder dans les pays de la zone afin d’identifier de nouvelles potentialités. Notre avenir se construit également en s’inspirant des modèles qui ont fait ont fait preuve de réussite.

