Saint-Paul prend soin de ses séniors

Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, organise la Semaine Bleue dans ses Bassins de vie, du 3 au 9 octobre 2022. Coup d’envoi ce lundi dans le jardin de l’Hôtel de Ville.



L’occasion pour le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et la Conseillère municipale déléguée à la politique Sénior, Roxanne PAUSE DAMOUR, de remettre leur attestation de formation aux Gestes de Premiers Secours aux 25 présidents des clubs du troisième âge de la commune.



Ce rendez-vous constitue un exemple concret de l’engagement de la Municipalité en faveur des plus de 18 250 personnes âgées de plus de 60 ans. Cela représente 18% de la population totale de Saint-Paul. 17 centenaires habitent dans notre Ville où il fait bon vivre.

Découvrez le programme complet de cette Semaine Bleue en cliquant ici.. Les chiffres donnés par l’INSEE interpellent. Ces données obligent la Ville à s’adapter au vieillissement de la population.



Si les tendances démographiques récentes se maintenaient, 65 100 personnes âgées de 60 ans ou plus seraient en perte d’autonomie en 2050 à La Réunion. Soit trois fois plus qu’en 2015. La perte d’autonomie toucherait une part plus importante de séniors qu’au niveau national (22,5% contre 16,3%).



À Saint-Paul, nous ne pouvons pas attendre. Notre devoir est donc d’anticiper dès maintenant. Dès 2020, nous avons impulsé la création d’un service séniors spécialement conçu pour eux avec une Direction de l’intergénérationnel. Nous avons intégré ce service au Pôle des Solidarités. Ce Pôle regroupe aussi un service lié à la petite enfance et à la parentalité et un service jeunesse.

La Municipalité veut prendre soin de ses anciens. Cet enjeu constitue la pierre angulaire de notre action. Le défi fondamental est de passer d’une politique de la vieillesse à une politique de la longévité.



C’est une chance pour tous, une opportunité à saisir pour construire une société pour tous les âges. Il faut se demander comment optimiser les avantages de cette longévité. C’est parce que nous sommes pleinement concernés par ce sujet de société que la Ville fait partie du Réseau francophone des Villes amies des aînés, affilié à l’OMS. Saint-Paul a ainsi rejoint ce prestigieux réseau international.



La commune bénéficie d’une expertise supplémentaire pour améliorer la qualité de vie des séniors. Les efforts engagés doivent permettre d’obtenir le Label Ville amie des aînés. Notre commune, labellisée Ville santé par l’Organisation mondiale de la Santé attache une la priorité particulière aux séniors. Ce sont de véritables zarlor, mais aussi des zarboutan de l’Histoire de Saint-Paul, et plus globalement de La Réunion. C’est une mission impérieuse de leur rendre ce qu’ils nous ont apporté.



L’orientation prise est d’accompagner la population saint-pauloise, mais pas seulement à l’occasion de cette Semaine Bleue. Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des événements que Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, propose déjà tout au long de l’année.



Cette ambition se décline au travers d’animations porteuses de sens. Les journées conviviales et patrimoniales par exemple. Ces rendez-vous se tiendront chaque année dans les 7 Bassins de vie du territoire dans une logique d’hyperproximité.



L’objectif est de proposer des activités attractives pour les séniors, y compris à Mafate, pour n’oublier aucun territoire. Ces actions se traduisent aussi par des ateliers manuels organisés sur le territoire, des animations initiées dans les résidences de personnes âgées,

de la découverte de l’anglais ou du numérique. Cette stratégie volontariste vise à accorder une place centrale aux séniors au sein de notre société.



L’enjeu c’est de mieux les intégrer, de lutter contre l’isolement, de préserver le lien social et de favoriser un vieillissement actif. Nous voulons les rendre acteurs de leur quotidien et de leur santé. C’est l’une des clés de l’autonomie. En matière de solidarité et d’actions sociales, l’ambition est de coller au plus près de leur parcours de vie.



Dans le même temps, la commune accompagne fortement le tissu associatif et les 25 clubs du troisième âge avec ses 1800 adhérents. Cet axe prioritaire passe par la création d’un guichet unique d’information et d’orientation destiné aux séniors.



Par ailleurs, pour encourager le vieillissement actif, le dispositif Bouger ô seniors sera renforcé pour augmenter le nombre de participants. La Ville travaille au lancement d’un pass séniors pour bénéficier de la gratuité des piscines ou des salles de spectacles.

Avec ces séniors, nous voulons coconstruire un plan Séniors répondant à leurs attentes et bâtir le Saint-Paul de demain où il fait bon vivre. C’est une nécessité, mais aussi un devoir envers eux. Cela correspond à l’esprit de la mandature : accompagner la population, durant les différentes étapes de la vie.