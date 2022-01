Saint-Paul, première commune d’Outre-mer, lance sa Mutuelle Communale Solidaire

Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, devient la première commune d’Outre-mer à proposer une Mutuelle Communale Solidaire, une offre inédite et innovante.



Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et le Directeur Général Délégué du Groupe des Caisses Réunionnaises Complémentaires (CRC), Pascal BERTRAND signent la convention de partenariat relative à la mise en place de la Mutuelle Communale Solidaire de Saint-Paul en ce lundi 24 janvier 2022 à l’Hôtel de Ville.



Après avoir constaté le coût élevé des montants de cotisations des contrats d'assurance complémentaire santé, mais aussi la difficulté à choisir des niveaux de garanties suffisants pour couvrir les frais de soins, la Ville entend proposer son offre complète de "mutuelle Communale Solidaire" pour tous les Saint-Paulois et tous ceux qui y travaillent.



La CCMO Mutuelle en tant que porteur du risque et gestionnaire des produits d'assurance qui seront proposés aux habitants de la Commune et société de courtage du Groupe CRC Courtage, en tant que distributeur de ces produits ont été retenus. La convention conclue entre les parties à un objectif d'action sociale marqué par le volontarisme de la Municipalité d’obtenir des prix de complémentaire santé les plus avantageux. Aucune rémunération ne pourra être perçue à ce titre par la municipalité.



Cette Mutuelle s’adresse aux résidents Saint-Paulois et aux personnes travaillant sur le territoire, étudiants, retraités, apprentis, salariés, commerçants, artisans, travailleurs indépendants (loi MADELIN) comme les agriculteurs, les agents de la fonction publique, le public ayant déjà une mutuelle d'entreprise, aux bénéficiaires à la Complémentaire Solidarité Santé (CSS), seul ou en famille… En revanche, seules les personnes disposant de la CMU, ne pourront souscrire à la mutuelle communale solidaire. Chaque Saint-Paulois intéressé est libre d’adhérer à cette mutuelle et cette adhésion se fait sans questionnaire de santé, sans limite d’âge et sans frais de dossier.



La population peut d’ores et déjà se renseigner sur les différentes offres que propose la mutuelle communale sur les différentes permanences mises en place dans les différentes mairies annexes des bassins de vie.



Depuis le 3 janvier 2022 et à minima pendant les 3 mois suivants, le courtier met en place des permanences au sein des 6 mairies annexes pendant 2 demi-journées par semaine. Passé ces 3 mois, le courtier devra assurer la présence de 2 conseillers d'accueil 1 demi-journée par semaine au sein des mêmes mairies annexes suivantes conformément à la convention de partenariat. Ces permanences se tiendront jusqu’au 31 mars 2022.



Un numéro accessible pour le grand public - le 0262 900 100 donnera plus de précisions sur la Mutuelle Communale Solidaire de Saint-Paul.



LES PLANNING DES PERMANENCES



Lundi :

8H à 12H:

Mairie annexe de BELLEMENE

Mairie annexe de la Plaine



13H à 16H: Mairie annexe de Saint-Gilles-Les-Hauts



Mardi :

8H à 12H:

Mairie annexe de GUILLAUME

Mairie annexe de la Saline-Les-Bains



13H à 16H: Mairie annexe du BERNICA



Mercredi :

8H à 12H:

HÔTEL DE VILLE DE SAINT-PAUL

Mairie annexe de la Saline-Les-Hauts



13H à 16H: Mairie annexe du Bois-de-Nèfles



Jeudi :

8H à 12H:

Mairie annexe de Saint-Gilles-les-Bains

Mairie annexe de La Saline



13H à 16H: Mairie annexe de Plateau Caillou



Vendredi :

8H à 12H: Mairie annexe de Grande Fontaine





Pour qui ?



Les résidents Saint-Paulois les personnes travaillant sur le territoire les professions libérales et agricoles les employés communaux les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire.