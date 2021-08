Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul première Ville de La Réunion à équiper ses pistes cyclables de Gouzous Plusieurs Gouzous assis sur un petit vélo et posés au sol à proximité de la piste cyclable du front de mer de Saint-Paul. Vous les avez sans doute aperçus tout le long du Sentier littoral ouest jusqu’à la rue de la Baie.



Comme le confirme la Conseillère Municipale, notamment déléguée à la Mobilité douce, Mélissa COUSIN.

« Cette signalétique symbolisée par le Gouzou de JACE et l’abaissement de la vitesse à 30 km/h Rue de la Baie et Rue Saint-Louis permettent de faire de la place aux cyclistes mais aussi aux piétons. Pour que les automobilistes leur accordent une place sur la route. L’idée est d’apaiser la circulation en centre-ville », analyse l’élue Saint-Pauloise. Choix fort pour encourager les mobilités douces Saint-Paul devient la première commune de La Réunion à donner une visibilité inégalée à ses pistes cyclables grâce ce sympathique Gouzou installé sur la chaussée elle-même.

Ce choix fort favorise la promotion des mobilités douces engagée par la Ville. Pour rappel, la Ville concoure au label Territoire Vélo, accompagnée par l’association Vélo Vie. Donner une place aux cyclistes sur la route La

Pour les sensibiliser à la présence des pratiquant·es d’autres moyens de déplacement. Le but est d’offrir plus de confort aux usagers de vélos, de trottinettes et aux piétons.

Il s’agit du principe de « chaussée désignée ». Cet aménagement permet de donner une place aux cyclistes sur la route. Et de rappeler aux automobilistes la place accordée à ces autres usagers. Le Gouzou : une spécificité Saint-Pauloise Ce choix inédit constitue une spécificité Saint-Pauloise.

Cette signalétique du Gouzou à vélo va progressivement remplacer celle existante sur les voies dédiées au vélo dans tout Saint-Paul. Pas seulement en centre-ville. Les Gouzous se trouveront posés à proximité de toutes les pistes cyclables de la Ville. Le Gouzou sert à donner de la visibilité aux pistes cyclables de Saint-Paul. Des rues mises en zones limitées à 30 km/h L’hyper-centre de Saint-Paul constitue une zone totalement placée en zone limitée à 30 km/h.

La rue de la Baie est désormais limitée à 30 kilomètres/heure. Un panneau de limitation de vitesse indique ce changement. Cet abaissement de la vitesse encourage d’autres modes de déplacement doux : la marche et le vélo.

Les équipes communales poursuivent le déploiement de la signalétique. Entre le cimetière marin et l’école de l’Étang.

La pose de ce Gouzou servira à réaliser une jonction avec la piste cyclable du Sentier littoral ouest. Celui-ci reliant le front de mer à la Base ULM de Cambaie. Encore plus de sécurité rue Saint-Louis Ce changement concerne également la rue Saint-Louis maintenant aussi placée en zone limitée à 30km/h. L’abaissement de la vitesse contribue à la sécurité des usagers de la route. Les pratiquant·es de vélos, de trottinettes, les piétons, les habitant·es du secteur et les automobilistes. Et améliore aussi le confort acoustique en réduisant le bruit.

Il s’agit d’un axe très fréquenté avec la présence des établissements scolaires. Une rue Saint-Louis accessible en double sens depuis avril 2021. Une décision prise par la Ville de Saint-Paul et le Territoire de la Côte Ouest.

Les élues entendaient la demande des riverains. Notamment après le tragique accident mortel survenu en avril 2021. Avec une route rouverte en totalité pour pacifier le partage de la route entre les usagers. La pose de ce Gouzou servira à réaliser une jonction avec la piste cyclable du Sentier littoral ouest. D’autres rues mises en zone 30 La Ville et ses services travaillent afin de placer toutes les voies perpendiculaires à la rue Saint-Louis en zone limitée à 30 km/h. La signalétique « Gouzou » sera ensuite déployée. Sécuriser les déplacements des jeunes Cet aménagement “Gouzou” et l’abaissement de la vitesse à 30 km/h contribuent également à sécuriser les déplacements des plus jeunes.

Notamment les enfants et adolescent·es utilisant de plus en plus les vélos et les trottinettes. Le Gouzou constitue un support amusant pour eux et pour les adultes afin d’encourager la pratique du vélo. Et permet de susciter l’adhésion de la population en faveur du développement des mobilités douces. Cet aménagement “Gouzou” et l’abaissement de la vitesse à 30 km/h contribuent également à sécuriser les déplacements des plus jeunes. De nouveaux projets engagés par Saint-Paul La commune travaille aussi à l’actualisation du Schéma directeur vélo. Le dernier date de 2003. La Ville veut donc se doter d’un nouveau Schéma directeur afin de devenir un “Territoire vélo”.

Pour rappel, des points de stationnement des vélos, destinés à les attacher en toute sécurité, existent près de l’Hôtel de Ville et de la Police Municipale de Saint-Paul. Des Gouzous sur les pistes cyclables de Saint-Paul La Ville et ses partenaires mettaient aussi en place le P’tit Tour à vélo. Une opération annuelle organisée dans dans les établissements scolaires du territoire.

