Saint-Paul piétonnise son front de mer

Cette piétonnisation hebdomadaire donne l’occasion aux Saint-Pauloise·s et aux Réunionnais·es de venir bat karé somin bord’mer. Plusieurs animations gratuites vous seront proposées ce dimanche. Cirque, tir à l’arc, fabrication de cerfs volants, déambulation d’échassiers, création d’objets de Noël et handi-tennis….



L’occasion de profiter d’un bol d’air frais entre amis ou en famille. Pour ces activités, la Ville applique le protocole sanitaire en vigueur et la réglementation édicté·es par l’État dans la lutte contre la Covid-19.



Lancé depuis le 3 octobre, ce rendez-vous amené à se pérenniser va permettre à la population de se réapproprier son environnement et son front de mer à Saint-Paul, Ville où il fait bon vivre. Nous faisons appel à votre sens du civisme et à la citoyenneté.