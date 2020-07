Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul : pas de collectes de déchets le 14 juillet





Nous publions en intégralité le communiqué du TCO relatif à cette actualité.



Habitants des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, nous vous informons que le mardi 14 juillet 2020 étant férié, il n’y aura pas de collecte de déchets ce jour-là.



Conformément à la règle en vigueur en cas de jour férié, toutes les collectes de la semaine seront décalées au lendemain jusqu’au samedi 18 juillet 2020.



Retrouvez le détail des jours de ramassage des déchets sur votre calendrier de collectes 2020.



Si vous avez une question, en lien avec cette information, vous pouvez également contacter le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion et depuis votre portable, suivant les opérateurs) : du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h.



Respectez toutes les consignes en cours



Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est important de respecter toutes les consignes afin de ne pas perturber les collectes et le tri des déchets :



Sortez vos déchets aux jours indiqués sur votre calendrier



Déplacez votre véhicule s’il gêne le passage du camion de collecte dans votre rue



Jetez vos mouchoirs/masques/gants usagés dans le bac d’ordures ménagères (après les avoir gardés dans un sac dédié fermé 24h avant de le mettre dans le sac poubelle)



