Saint-Paul : participez à la fête du Nouvel an chinois !

Saint-Paul va célébrer le Nouvel an chinois en centre-ville et sur la Place du Débarcadère ce samedi 16 février 2019. Riz cantonnais géant, danse des lions et des dragons, Festifood 100 % chinois, spectacles traditionnels…

Un événement gratuit riche en animations. Le maire de Saint-Paul et le conseil municipal saint-paulois souhaitent à nouveau une bonne année du cochon de terre à tous les Chinois de La Réunion !

À l’occasion des festivités où l’on attend plus de 3 000 personnes, la rue Rhin et Danube arborera les couleurs de la Chine. Elle sera ornée de lampions. Les spectateurs observeront des plots parés de rouge installés sur les trottoirs au croisement avec la rue Marius-et-Ary-Leblond.

Cet axe Rhin et Danube témoigne d’une époque oubliée où une grande partie de la communauté chinoise, originaire de la ville de Canton, y vivait. On y retrouvait des commerces de proximité, des épiceries ou encore des boutik sinoi.



Cette rue Rhin et Danube s’inscrit pleinement dans le cadre de la création du Parcours de l’art du vivre ensemble et du métissage culturel porté par la mairie de Saint-Paul.

Ce projet phare, déjà évoqué à l’occasion du 20 Désamb dernier, vise à recréer une thématique visuelle et graphique dans neuf rues du centre-ville saint-paulois.

Cette création bien visible dans les prochains mois permettra de valoriser l’ensemble des communautés ayant construit notre Saint-Paul d’aujourd’hui et façonné la société réunionnaise.

L’occasion de mettre en lumière une facette méconnue de notre histoire mais également de faire la fête pour ce Nouvel an chinois. Comme l’illustre la programmation de ce grand événement porté par la commune avec l’association de l’école franco-chinoise de Saint-Paul (AEFC) et la Fédération des associations chinoises de La Réunion.







Un prélude aux animations, spectacles et interludes culinaires prévus ce samedi. La municipalité et l’AEFC prévoient un programme riche en découvertes avec de la calligraphie, un flashmob, la danse des lions et des dragons, des stands de massage, un riz cantonnais géant en partage sans oublier les spectacles de la troupe de ZhengZhou en soirée.

Ne loupez pas non plus le Festifood 100 % chinois. La manifestation culinaire démarrera à 18 heures sur le front de mer. Une partie des festivités se déroulera sur la Place du Débarcadère et en centre-ville, rue Rhin et Danube.

Dans ces deux zones, les spectateurs pourront participer à différents ateliers, de 9 à 18 heures. Des stands seront aussi installés. Mah-jong, calligraphie, bien-être, massage, réflexologie, médecine et articles chinois…

Ne manquez pas non plus le riz cantonnais géant distribué en mode partage aux gourmands. Rendez-vous à midi.

Afin de permettre le bon déroulement de la manifestation, la circulation et le stationnement seront temporairement modifiés sur le Boulevard du front de mer, dans les rues Rhin et Danube, du Commerce, Marius-et-Ary-Leblond et Élie-Eudor.

Les parkings Laçay et Élie-Eudor ferment du 16 février 2019 à partir de 6 heures au 17 février 2019 à 6 heures. Retrouver les détails de l’arrêté municipal ci-dessous :

Arrêté Municipal Portant réglementation provisoire de la circulation et du stationnement à Saint-Paul, du 15 au 17 février 2019

Un Nouvel an chinois dense tout comme l’est la programmation culturelle de la ville de Saint-Paul. Comme le 20 Désamb dernier, cet événement fait partie des célébrations du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage et celles du 355èmeanniversaire du peuplement.

Ces multitudes de projets et de concepts démontrent que « Saint-Paul y oublie pa » que ses trésors et sa richesse territoriale méritent d’être valorisés : l’hôtel Laçay, le cimetière des esclaves, la Longère, la Poudrière, la Maison Gran Cour et bien d’autres…

Saint-Paul, Berceau du peuplement, met en ainsi lèr tout ce qui fait l’unité de son territoire, sa richesse patrimoniale et la cohabitation harmonieuse de ses différentes identités culturelles.

