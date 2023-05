Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul participe à la 2ème édition du Plateau d’Or de la Restauration Scolaire La Ville de Saint-Paul participe à la deuxième édition du concours des meilleurs chefs et brigades de la restauration scolaire : le Plateau d’Or de la Restauration Scolaire ! Ce sont trois agents du service de la restauration qui représenteront la commune Saint-Pauloise lors de la seconde édition du concours organisé du 15 au 25 mai 2023 par la Ville de l’Entre-Deux.

Saint-Paul, labellisée Ville Santé par l’OMS, souhaite améliorer le bien manger et poursuit son ambition à travers cet enjeu qui correspond à l’un des axes principaux du Plan Éducatif Global déployé par la Municipalité dans les Bassins de vie. Dans la continuité de ces actions destinée à favoriser l’apprentissage des bons comportements alimentaires chez les marmay, la Ville de Saint-Paul poursuit son implication afin de favoriser la santé des enfants en faisant participer ses agents territoriaux. L’enjeu principal de ce concours repose sur la production suffisante et qualitative de repas pour les jeunes convives ; c’est dans une logique transparente que la Ville partage des valeurs communes autour de l’éducation et l’alimentation avec la commune de l’Entre-Deux.



Des productions autour du thème “Good Food”



Organisé du 15 au 25 mai 2023 à l’Entre-Deux, cette deuxième édition remet en jeu le titre du premier concours des chefs et brigades de l’île obtenue par la commune de la Petite-île en 2022. Cette année, 12 collectivités réunionnaises participeront au concours organisé en partenariat avec l’Association Entre2zépok. Ayant pour objectif de valoriser les cantines et le savoir-faire des chefs de notre collectivité tout en renforçant le lien de confiance entre les restaurants scolaires et les réfectoires, La Ville de Saint-Paul s’engage contre le gaspillage alimentaire et l’épanouissement des enfants. Le thème de cette seconde édition est de faire découvrir aux enfants et familles les productions créatives autour du thème Good Food ! Les trois agents de la Ville Saint-Pauloise, qui participeront au concours et qui représenteront la Ville sont Mike ROUSSEL Gestionnaire à Notre Dame des Grâces, Sullyman ALLAMELOU, Cuisinier à Notre Dame des Grâces et Alicia IAFARE, Cuisinière au Bernica. Une équipe de soutien accompagnera les trois participants lors de ce concours qui aura lieu sur 16 jours ! La Ville de Saint-Paul, encourage les participants et apporte son total soutien à ses agents !



Le projet alimentaire de la Ville de Saint-Paul récompensé



Le 2 mars dernier a eu lieu la désignation des lauréats de l’appel à projets national. Et c’est une bonne nouvelle pour la Commune de Saint-Paul qui a appris sa nomination lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Salon de l’agriculture à Paris. Pour rappel : la Commune a déposé un dossier de candidature pour son projet de PAT (Projet Alimentaire Territorial) dans le cadre de l’édition 2022-2023 de l’appel à projets national du Programme national pour l’alimentation (PNA), lancé du 21 novembre 2022 au 09 janvier 2023 par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de la Prévention, le Ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le 13 février dernier, La Ville a obtenu la reconnaissance officielle de niveau 1 accordée aux PAT émergents par le Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire pour 3 ans.



Ce Projet Alimentaire Territorial de Saint-Paul intitulé “Vers une alimentation saine, durable et accessible à tous” est un projet fédérateur qui rassemble les acteurs et professionnels de l’alimentation de notre territoire afin de valoriser les produits agricoles et alimentaires. Il s’agit également de développer l’agro-tourisme, de favoriser les circuits court, d’accompagner la création et l’installation d’infrastructures afin d’améliorer la qualité de l’alimentation pour tous les Saint-Paulois.





