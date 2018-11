Saint-Paul organise une journée d’information à la création d’activités

Vous avez une idée ? Un projet ? Vous souhaitez vous renseigner sur les différents modes de financement ? La commune de Saint-Paul, sous l’impulsion du Conseil Local de Développement du Guillaume, organise une journée d’information à la création d’activités le mercredi 28 novembre 2018 au gymnase du Guillaume.



Plusieurs acteurs économiques seront présents pour répondre à vos questions. La Région Réunion, Le Conseil départemental, Pôle Emploi, les trois Chambres Consulaires, le Territoire de la Côte Ouest (TCO), l’AD2R ou encore l’ADIE font partie des 14 partenaires présents lors de la journée d’information à la création d’activités qui se déroulera le 28 novembre au gymnase du Guillaume.



À partir de 8h30, un petit café sera offert, avant l’ouverture officielle des stands à 9 heures.



« Plus d’une dizaine d’acteurs économiques seront présents lors de cette matinée. L’objectif est principalement de présenter au public les structures d’accompagnement et de financement ainsi que les grandes étapes d’un projet de création ou de reprise d’activité. De l’idée à l’étude, en passant pas le financement, l’installation et le suivi après création/reprise, les professionnels seront présents pour répondre à toutes les interrogations », précise Fabrice Acama Virama, chargé de mission CLD à la mairie de Saint-Paul.



Une manifestation pour tous, dans les hauts



Cette manifestation s’inscrit dans un contexte socio-économique difficile. Affichant un taux de chômage élevé (21 500 demandeurs d’emploi au 30 juin 2018), la commune de Saint-Paul doit aussi faire face à la fin des contrats aidés.



« C’est ainsi qu’est née cette impulsion, dans les hauteurs de la ville. Certains habitants du Guillaume souhaitent aujourd’hui explorer l’idée de créer leur propre entreprise. Nous nous sommes donc appuyés sur cette dynamique pour la mise en place de ces actions », détaille le chargé de mission CLD à la mairie de Saint-Paul.



Faciliter l’accès à l’information pour les habitants des hauts, telle est l’idée de cette première édition de cette journée d’information à la création d’activités qui sera sans doute amenée à être renouvelée l’année prochaine si le succès est au rendez-vous.