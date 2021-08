Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul organise ses journées de vaccination dans les hauts du territoire La Ville de Saint-Paul, labellisée Ville Santé, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé La Réunion et de la Croix Rouge, continue de s’inscrire dans une démarche proactive et solidaire afin de poursuivre les actions menées dans la lutte contre la propagation de la Covid-19.





Face aux réalités du terrain et à l’urgence sanitaire, la Ville de Saint-Paul veut accompagner les Saint-Paulois·es. Des personnes les plus fragiles aux plus isolé·es, du plus jeune au plus âgé : tous les publics souhaitant se faire vacciner.



Afin de faciliter l’accès à la vaccination, la Ville de Saint-Paul, via son dispositif Karavàn Santé, propose donc des journées de vaccination les 7, 13, 14 et 21 août 2021 de 8h30 à 17 heures dans différents lieux du territoire. Cette opération Santé a pour objectif de protéger la population dans les différents quartiers des hauts de la commune. Pour toutes informations, vous pouvez contacter la Maison de Santé au 02 62 45 81 50. Pour rappel, le protocole sanitaire devra être respecté sur tous les lieux de vaccination : gestes barrières, distanciation, port du masque, désinfection des mains, etc…



La Ville de Saint-Paul



Dans le cadre de la stratégie de l’État relative à la vaccination, la commune lutte activement contre le coronavirus. Comme l’illustrent les récentes



Saint-Paul mettait aussi en place un centre de dépistage à la mairie annexe de la Saline-les-Bains en août 2020. Et lançait en septembre 2020 le centre ambulatoire dédié à la Covid-19 à l’Étang. Une structure ensuite transformée en centre de vaccination.



