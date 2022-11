Saint-Paul organise le premier colloque contre les violences intrafamiliales

Ce rendez-vous se tient dans le cadre du lancement d’une démarche partenariale. Ce colloque s’intitule “Quel parcours pour les victimes ?”. Plusieurs partenaires de cette grande cause se mobilisent grâce à l’impulsion donnée par la commune, terre solidaire et inclusive.



L’Agence Régionale de Santé La Réunion, la Gendarmerie nationale, la Police Municipale, le Centre Communal d’Action Sociale, les élu·es du Conseil Municipal et les services municipaux de Saint-Paul, les associations, les avocats du barreau de Saint-Pierre et de Saint-Denis, les acteurs du monde médical, l’Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes, l’ARAJUFA et le Conseil Départemental viendront échanger sur ce sujet de société au cœur des préoccupations de la Municipalité.



La présentation des missions et des modes d’interventions de chaque partenaire donnera l’opportunité à chaque organisme d’enrichir la réflexion collective. Les violences intra-familiales restent un véritable fléau social. Ce phénomène occasionne des conséquences sur tous les membres de la famille, tant pour la victime que pour les proches qui en sont témoins et particulièrement les enfants.



Les violences sont multiples : agressions physiques parfois meurtrières, menaces, intimidations, violences psychologiques, verbales, économiques ou encore sexuelles. Beaucoup d’acteurs sociaux, institutionnels ou encore associatifs œuvrent dans le domaine de l’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales à Saint Paul.



À ce jour, la prise en charge de la victime n’est pas suffisamment fluide d’un point de vue des victimes. L’enjeu de ce colloque vise donc à améliorer leur prise en charge pour plus de sérénité.