Saint-Paul organise des tests Covid-19

L’Agence Régionale de Santé La Réunion (ARS) et la Ville de Saint-Paul lancent une campagne de dépistage à la Covid-19. Plusieurs opérations vont se dérouler cette semaine sur le territoire. Objectif : faciliter les tests et freiner la circulation du virus.



Ces dépistages grand public se tiendront :



ce mercredi 25 novembre 2020 sur la place du marché forain, dans les hauts, à La Saline, de 8h30 à 12h30



et le vendredi 27 novembre, au marché forain du front de mer, à Saint-Paul, de 8h30 à 12h30.



Il s’agit de dépistages gratuits et sans ordonnance. Attention, pour y participer, il faut présenter sa carte vitale, sa pièce d’identité et emmener aussi son stylo. Le port du masque est obligatoire. Les résultats seront connus dans les 48 heures.



Saint-Paul reste solidaire dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. La population est invitée à observer la plus grande vigilance. Adoptons les bons réflexes :



Restons vigilants

Appliquons les gestes et les mesures barrières pour stopper la progression de la pandémie

Lavons-nous les mains régulièrement et évitons les poignées de mains et les embrassades

Respectons une distance d’au moins 1 mètre avec les autres

Toussons ou éternuons dans notre coude

Utilisons un mouchoir à usage unique que nous jetons à la poubelle

Contactons notre médecin traitant en cas d’apparition du moindre symptôme (fièvre, toux, courbatures, perte du goût et de l’odorat…)





Tansion, Pangar ! Mèt zot mask !



Protégeons-nous les uns les autres !



