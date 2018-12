Saint-Paul mise sur la communication bienveillante

La salle du front de mer de la ville saint-pauloise accueillait ce jeudi 6 décembre 2018 une conférence gratuite de Nadège Larcher, psychologue à l’Atelier des parents. Une intervention liée aux apports de la communication bienveillante sur les apprentissages à la maison et à l’école.



Un thème développé devant une quarantaine de personnes. Objectif: encourager les échanges entre les participants et Nadège Larcher. Spécialisée dans le développement de l’enfant et de l’adolescent, elle destinait sa conférence aussi bien aux professeurs qu’aux parents.



L’occasion d’aborder les freins affectifs et psychologiques des apprentissages ou de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.



Et de voir quels outils de communication utiliser pour renforcer l’écoute et l’estime de soi des marmailles. La manière de communiquer avec eux peut favoriser ou limiter leur capacité à apprendre.



Cette conférence s’inscrit dans la continuité de la deuxième édition du Forum de la Famille, organisé en septembre 2018 dans la cité saint-pauloise, et de la Journée des droits de l’Enfant.



Saint-Paul favorise d’ailleurs la prise en charge du jeune public sur le territoire.



Avec la mise en place d’ateliers autour de la communication bienveillante destinés aux professionnels de la petite enfance, aux référents de sites scolaires et de la restauration, aux éducateurs sportifs et culturels et aux animateurs péri et extra-scolaires.

Sessions pour 190 agents Des sessions proposées pour 190 agents d’octobre à décembre 2018. Dans le cadre des orientations en faveur de la jeunesse, l’Enfance reste au centre des actions de la ville. Ce type d’ateliers, à destination du personnel intervenant auprès de ce public, voyait le jour afin d’améliorer les conditions de prise en charge des enfants de 0 à 12 ans.



Grâce à ces nouveaux outils, les professionnels formés à la communication bienveillante disposent de compétences supplémentaires dans l’approche de leur travail avec les enfants. Cette démarche vise plusieurs objectifs.



Améliorer leur relation via une nouvelle approche éducative, apprendre à réagir face aux émotions intenses et débordantes des petits et à gérer leur propre fatigue, mettre en place une atmosphère propice aux apprentissages et poser un cadre ferme et sécurisant.

Mieux comprendre le fonctionnement de l’enfant dans sa globalité et -savoir quels outils de communication utiliser pour renforcer l’écoute et l’estime de soi chez lui-, permet une meilleure prise en charge dans le respect de ses besoins en tant qu’individu.

Outils de communication bienveillante Cette démarche innovante fait suite à l’étude réalisée après le premier Forum de la Famille en 2017. Elle portait sur les besoins et les perspectives en matière de soutien à la parentalité. L’universitaire et président de l’Observatoire de la parentalité dans l’île, Thierry Malbert, se chargeait de ce travail.



Saint-Paul lançait alors des formations pour les intervenants auprès des enfants. Travailler avec un jeune public nécessite de maîtriser un certain nombre d’outils en matière de communication bienveillante. Ce qui permet de placer les marmailles dans les meilleures dispositions et de les rassurer tout en leur faisant prendre conscience de leurs acquis.



C’est donc désormais chose faite à Saint-Paul pour tous les professionnels spécifiquement formés à ce sujet.