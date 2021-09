Saint-Paul met en place l’Assemblée participative des écoles

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, en présence de ses Adjoint·es, Salim NANA-IBRAHIM et Nila RADAKICHENIN, a accueilli Jean-François SALLES, Inspecteur d’académie-Directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale et les quatre Inspecteurs de l’éducation nationale à l’Hôtel de Ville ce vendredi 17 septembre 2021.



Cette réunion liée à la stratégie éducative du territoire a permis d’aboutir à la création d’une future Assemblée participative des écoles. Saint-Paul devient l’une des premières communes de La Réunion à mettre en place ce type d’instance.



La Municipalité vise l’excellence éducative pour continuer à prôner une école bienveillante, inclusive et numérique pour les 13000 élèves des 66 établissements scolaires du territoire.



Ce rendez-vous de travail a aussi contribué à retenir une orientation forte concernant la détection précoce de toutes les formes des troubles DYS. Un plan voulu par le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN.



Saint-Paul, titrée Ville Amie des Enfants par l’UNICEF, se trouve donc dans la continuité des trois axes du Plan Éducatif Global développé dans tous ses Bassins de vie. Mieux accueillir, mieux apprendre et mieux manger.