Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul met en lumière l’économie sociale et solidaire Saint-Paul met en lumière les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire avec ce mois de novembre dédié à l’ESS. Cet engagement se traduira par l’événement baptisé Zot Forum organisé le mercredi 30 novembre 2022 sur la Place du Marché forain, de 8h30 à 16h30.

Le programme arrive bientôt. Restez connecté·es ! Pour cette première édition de Zot Forum, plus de 70 partenaires répondront présents à l’occasion de la Journée de l’Économie Sociale et Solidaire et du 1er Forum de la Jeunesse, organisés le même jour sur le même site.



Dans cette première vidéo, découvrez l’association 3I – Institut d’Insertion par l’Innovation engagée sur le territoire saint-paulois avec un Atelier Chantier d’Insertion spécialisé dans le domaine du carton.



Avant le début de Zot Forum, vous découvrirez également plusieurs acteurs de l’ESS dans une série de vidéos réalisées par un autre acteur d’un ACI, l’Association Webcup.



Pour la Municipalité, la Jeunesse représente un enjeu fondamental avec plus de 19 000 personnes âgées de 11 à 26 ans sur le territoire. L’ambitieuse politique menée en la matière se traduit donc par Ze Forum avec le premier Forum de la jeunesse organisée sur le territoire le 30 novembre.

Par ailleurs, la Ville de Saint-Paul encourage l’économie sociale et solidaire en faisant émerger et en valorisant les initiatives solidaires et en accompagnant les porteurs de projets.

Une journée de l’Économie Sociale et Solidaire continuera d’être organisée annuellement dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire en novembre afin de faire découvrir l’ESS, de valoriser les ACI présents sur le territoire Saint-Paulois, de faire comprendre ce mode d’entreprendre et de susciter des vocations.

De nouveaux Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) et chantiers d’insertion seront mis en place dans les Bassins de Vie. Ces ACI sont pour la grande majorité établis sur plusieurs années et deviendront permanents.





Dans la même rubrique : < > Huguette Bello s'est rendue à Salazie pour le festival Arléo Grand Prix du Public – Réserve Naturelle Etang de Saint-Paul