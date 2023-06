Saint-Paul met à l’honneur le peuple malgache

Cette cérémonie fédératrice marquée par l’unité met ainsi à l’honneur le peuple malgache. Comme l’illustre la présence de Charles TSILANIZARA, Conseiller technique au Sénat de Madagascar, et représentant de la Consule de Madagascar à La Réunion, Yolande RAZANAMALALA, des représentants associatifs et de citoyens malgaches. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, accueille également à cette grande occasion a Consule de Chine à La Réunion, FAN LINGYAN, la Députée, Karine LEBON, et la Conseillère régionale, Patricia PROFIL. Les élu·es du Conseil municipal de Saint-Paul y participent aussi.En ce jour, en leur présence, toutes et tous fêtent un grand événement qui a marqué l’histoire de Madagascar il y a 63 ans, le 26 juin 1960. « Cette date a profondément modifié le visage de la Grande Île. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour commémorer cette date qui a façonné l’identité et le destin de Madagascar », comme le rappelle le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN.