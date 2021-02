Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul met à l’honneur la Journée mondiale de lutte contre le Cancer

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le Cancer, Saint-Paul, labellisée Ville Santé OMS, organise avec l’ensemble des partenaires* une matinée de sensibilisation, de prévention et d’information destinée à tous les publics ce jeudi 4 février 2021, de 9 heures à 12 heures à la gare routière de Saint-Paul.



En raison des conditions sanitaires actuelles liées à la Covid-19, toutes les prises de contact sur les stands d’informations seront soumises à un strict protocole sanitaire. On vous demande de bien vouloir vous munir d’un masque et de respecter les distanciations physiques sur le site de la gare.



Quelques chiffres sur le cancer Selon l’étude « Les Cancers à La Réunion », menée en 2019 par l’Observatoire régional de la Santé, on dénombre en moyenne 1 123 décès par an pour cause de tumeurs entre 2013 et 2015 à La Réunion, dont 674 hommes et 449 femmes.



Il s’agit de la première cause de mortalité prématurée dans l’île avec 400 décès prématurés/an et 120 décès prématurés évitables/an.



Les chiffres sont là mais pourtant la crise sanitaire actuelle entraîne la diminution du nombre de consultations par peur de contracter le virus de la Covid-19.



Le risque de décéder d’un cancer diminue grâce aux progrès thérapeutiques mais aussi grâce à la précocité du diagnostic.



Il constitue logiquement le premier objectif du Plan cancer 2014-2019. Le dépistage permet de détecter, en l’absence même de symptômes, des lésions susceptibles de devenir cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer et ainsi limiter la lourdeur des traitements.



Une lutte portée par toutes et par tous : La journée mondiale de lutte contre le cancer

C’est à ce titre qu’il est bon de rappeler que la journée du 4 février 2021 fait écho à la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette date symbolise la volonté forte des institutions de Santé, de Recherche et des collectivités constamment mobilisées contre les différentes formes de cancers.



Il est donc important de :



Sensibiliser la population sur les différents types de cancers

Prévenir sur les soins adaptés et le traitement des maladies cancéreuses

Informer le public sur les dépistages précoces qui permettent de prévenir certaines formes de cancer

Réduire les écarts en matière de sensibilisation aux risques du cancer et l’information sur les diagnostics entre les différentes classes socioéconomiques

Les campagnes de sensibilisation et d’information à la prévention sont primordiales



*Mission Soleil Réunion, la LIGUE CONTRE LA CANCER, l’ASETIS, le Centre de Coordination des Dépistages du Cancer de La Réunion, Info-Santé du Conseil Départemental, la SEMTO et Kar’ Ouest)

