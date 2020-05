Rubrique sponsorisée Saint-Paul lutte contre les dépôts sauvages





Suite à de nombreux signalements de dépôts sauvages, les agents du service Environnement de la ville de Saint-Paul interviendront ce mercredi 6 mai 2020 à Bois-de-Nèfles. Direction le secteur de la ravine Lolotte pour une opération lancée à 6 heures du matin.Les équipes vont positionner deux bennes. Objectif : collecter encombrants et déchets verts. Une mini-benne servira à ramasser les déchets d’équipements électriques et électroniques.Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Le but : faire reculer l’actuelle épidémie de dengue. La préfecture de La Réunion relevait 1 500 cas dans son bilan du 13 au 19 avril.Les équipes se mobilisent pour nettoyer ce secteur en pleine pandémie de Covid-19. Tous travailleront dans le respect des gestes et des mesures barrières afin d’assurer la sécurité du personnel.Cette opération à la ravine Lolotte intervient après des remontées d’informations sur des dépôts sauvages. Si vous souhaitez effectuer un signalement, contactez la page Facebook Allo Propreté. Des interventions pourront être programmées.Pour rappel , les agents de la commune nettoient tous les secteurs. Ils sillonnent les espaces publics et les quartiers tous les jours. Les membres de la Brigade verte comme ceux de la Brigade d’intervention rapide de l’Environnement (BIRE).La brigade verte épaule et renforce les actions de la BIRE sur le territoire. Ces deux brigades assurent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages.Depuis le début confinement, l’action et le redéploiement de l’équipes du service Environnement étaient réévalués. Et ce pour éviter tous les contacts et les risques de contaminations avec la population.Les agents effectuent des rotations dans toute la commune. Des interventions réalisées progressivement d’après les secteurs de compétence. Selon les lieux, les gestionnaires sont différents. Mairie, bailleurs sociaux, conseil départemental, région Réunion, privés…Un signalement de dépôts d’ordures également possible en contactant le Territoire de la Côte Ouest (TCO). L’intercommunalité dispose de la compétence de la collecte des déchets. Vous pouvez alerter ses services.Soit en remplissant un formulaire en ligne sur son site (pour les problèmes de collecte, de dépôt sauvage ou d’épave de véhicule) soit en contactant son numéro vert. Au 0800 605 605.L’Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) organise des opérations de démoustication nocturnes à Fleurimont. Le but : lutter contre l’épidémie de dengue.Les agents de l’ARS procéderont à des traitements les nuits du mercredi 6 au jeudi 7 mai et du dimanche 10 au lundi 11 mai, entre minuit et cinq heures du matin.Découvrez ci-dessous les zones concernées sur deux cartes.

L’ARS donne plusieurs recommandations à retrouver ci-dessous sur ces opérations de démoustication.







En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents ou pannes de matériel), ces opérations seront reportées au lendemain. Cliquez ici pour obtenir davantage d’information sur les démoustications pilotées par l’ARS.

