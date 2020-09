Rubrique sponsorisée Saint-Paul lance son centre de consultation ambulatoire dédié à la Covid-19

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 09:41 | Lu 489 fois





Attention, ce centre ne constitue pas un lieu de dépistage ouvert au grand public. Les bénéficiaires doivent impérativement être orientés par leur médecin traitant chargé d’organiser la prise de rendez-vous.



Cette structure permettra, uniquement sur rendez-vous, une prise en charge globale en ambulatoire, des personnes ayant des symptômes évocateurs de la Covid (toux, fièvre, nez qui coule, perte du goût et de l’odorat). Il est à noter que ce centre recevra uniquement sur rendez-vous pris par le médecin du patient concerné.



Ce projet se concrétise dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence régionale de Santé La Réunion (ARS).



Ce centre se situe au au 71 rue de la Croix, juste à côté de la déchèterie.



Bien avant la circulation active du virus sur le territoire, la commune effectuait de multiples actions de prévention. Aujourd’hui, dans ce contexte sanitaire particulier, la commune renforce son engagement et son implication pour enrayer la pandémie actuelle.



12 à 15 personnes pourront être consultées et testées par matinée. Nous rappelons à chacun qu’il est primordial de respecter les gestes barrières et de porter un masque dans un contexte sanitaire particulièrement sensible sur l’ensemble du territoire réunionnais.



PLUSIEURS CONDITIONS POUR SE FAIRE TESTER Habiter dans la commune saint-pauloise.

Présenter des symptômes évocateurs de la Covid-19 (toux, fièvre, nez qui coule, perte du goût et de l’odorat).

Contacter par téléphone son médecin traitant pour éviter tout déplacement au cabinet médical et ne pas risquer de contaminer d’autres patients. (Vous pouvez également contacter un infirmier ou un kinésithérapeute… Ces professionnels de santé feront le lien avec un médecin pour prendre rendez-vous au centre de consultation ambulatoire dédié à la Covid-19 si votre état le nécessite).

Si votre médecin traitant le juge nécessaire, il organisera ce rendez-vous pour son patient, via des lignes téléphoniques et une adresse e-mail uniquement réservés aux professionnels. Vous serez consultés puis dépistés si nécessaire.



La Maire de Saint-Paul, Huguette Bello, le docteur Martine Servat, directrice de l’animation territoriale et des parcours de santé, et le docteur Marie-Françoise Miranda, médecin référente, de l’ARS participaient au lancement de ce centre de consultation ambulatoire dédié à la Covid-19.



L’occasion pour la première magistrate de saluer la mise en place de ce nouvel outil.



« 13 patients reçus cette matinée du vendredi : cela montre l’importance d’ouvrir un tel centre de dépistage. Nous sommes honorés d’ouvrir ce deuxième centre après celui de Saint-Joseph », indique Huguette Bello.



13 patients avaient rendez-vous ce vendredi matin. Un démarrage important avec une montée en charge prévue dès ce lundi 14 septembre. Le centre ouvrira ainsi toute la journée avec 4 binômes médicaux présents (médecins et infirmiers). Ce renforcement des effectifs permettra de consulter et de tester si nécessaire 60 personnes.



LES HORAIRES Ce centre fonctionne du lundi au vendredi de 9 à 12 heures. Les médecins et les infirmiers vont effectuer les consultations, l’éducation thérapeutique et le dépistage si nécessaire. Le médecin coordonnateur, Patricia Cabon, sera intégré à cette structure. Les tests seront directement acheminés chaque jour au laboratoire Réunilab de Saint-Paul. Les résultats seront communiqués dans les 48 heures.



Un planning prévoit un roulement entre huit médecins et huit infirmiers. Un appel à volontaires était lancé à tous les médecins de La Réunion. Si le nombre de tests à pratiquer au centre de consultation ambulatoire dédié à la Covid-19 évolue, une montée en charge se produira.



Avec la possibilité d’élargir les horaires d’ouverture du centre et de renforcer les effectifs pour pratiquer plus de dépistages. Comme ce sera le cas à partir de ce lundi 14 septembre.

