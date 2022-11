Saint-Paul lance son Règlement Local de Publicité

La Ville de Saint-Paul porte actuellement une réflexion sur la publicité extérieure dans une optique de protection du paysage et du cadre de vie. Le Conseil Municipal a donc délibéré le jeudi 27 octobre 2022 afin de prescrire l'élaboration du Règlement Local de Publicité.



Cette délibération comporte les objectifs de la collectivité en matière de publicité extérieure et les modalités de concertation. La commune vous informe que cette délibération sera affichée durant un mois en mairie (du 10 novembre 2022 au 10 décembre 2022).



Ces efforts collectifs déboucheront sur la mise en application de ce Règlement à la fin 2023. Cette action réduira les nuisances visuelles, les consommations énergétiques et permettra de concilier la protection du cadre de vie des habitants.



Pour toute information sur le projet, merci d'adresser vos demandes en Mairie, auprès de la Direction Cadre de Vie & Propreté - Service Gestion de la Salubrité et des Déchets - Cellule Salubrité - CS 51015 - 97864 SAINT-PAUL Cedex ou par mail: (proprete.cadredevie@mairie-saintpaul.fr).