Saint-Paul lance son Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme

Conformément à la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, la Ville de Saint-Paul mettra en place le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) au 1er janvier 2022. Une plateforme qui concernera aussi bien le particulier avec un projet de construction, que les architectes, promoteurs, aménageurs…Saint-Paul, Ville moderne et innovante, s’inscrit dans une démarche proactive avec cette téléprocédure qui offrira plusieurs avantages aux administrés:Dépôt en ligne des actes d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration de travaux) sur la plateforme Instruction des actes de manière dématérialisée (du dépôt du dossier à l’autorisation et à la transmission).Plus grande transparence et réactivité dans la gestion du dossier de l’usager.Plus grande rapidité de l’instruction, avec une diminution des délais d’instructionPlus grande fluidité dans les échanges entre l’administré et l’instructeur du dossier via une plateforme d’échange.Pour vous aider dans vos démarches, télécharger le guide . À noter que le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme en version papier sera toujours possible.