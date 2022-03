Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul lance ses Conseils des Habitants Les Conseils des Habitants (CDH) se concrétisent avec l’installation du CDH du Bassin de vie du Guillaume organisée à l’école élémentaire du secteur ce mardi 22 mars 2022 ! Cet acte fort consacre la mise en œuvre des CDH dans les 7 Bassins de vie de Saint-Paul.

Ce projet de mandature marque le lancement officiel de ces nouveaux espaces de dialogue et de participation citoyenne. Un moment fondateur auquel participent le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, Martine GAZE, Sixième Adjointe déléguée à la Citoyenneté, et l’Adjoint du Guillaume, Jean-Noël JEAN-BAPTISTE. L’occasion pour eux de féliciter les 30 membres du CDH du Guillaume.

Cette nouvelle génération d’instances citoyennes se destine au service des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. C’est l’occasion unique de faire remonter leurs préoccupations aux services et à la Municipalité.

Saint-Paul, terre accueillante et participative, poursuit ainsi sa logique de démocratie participative de proximité. L’enjeu central est de répondre à l’aspiration démocratique souhaitée par les citoyens. La Municipalité désire associer la population aux projets structurants pour construire la Ville de demain.

Les membres des CDH vont maintenant pouvoir s’exprimer. Ils disposent d’une grande responsabilité. Car en tant qu’habitants de leur quartier, ils sont les mieux placés pour savoir quels projets prioritaires menés. Ces acteurs de proximité participeront à l’amélioration de leur cadre de vie. Ils vont pouvoir changer leur environnement direct.

C’est le sens du budget participatif de 7 millions d’euros alloué aux CDH pour la période 2022-2026. Soit un million d’euros dédié à chacun d’entre eux. Ce budget vise à en faire des espaces de propositions, indépendants et dotés de ce financement.

La composition de ces Conseils respecte la parité et une représentativité voulue. Les CDH commencent leur activité mais tout un processus a précédé cette étape. Tout a été initié pour obtenir des Conseils des Habitants les plus représentatifs de l’ensemble des quartiers des Bassins de vie.



Retrouvez ci-dessous une vidéo liée à toute cette démarche participative Tout a été fait afin de les rendre les plus transparents possibles. Cela contribue à la transparence de l’action publique. Des règles ont été mises en place pour le tirage au sort des membres des CDH. Un huissier a contrôlé la conformité des procédures.

Un appel à candidatures le plus large possible a aussi été lancé. Les CDH fonctionnent selon des règles bien définies.

Ces CDH confortent la stratégie de co-construction et de co-développement de la Municipalité. Car c’est avec les citoyens que se construit le Saint-Paul du futur. La prochaine installation du CDH de Saint-Gilles-les-Bains se déroulera ce samedi 26 mars.







Dans la même rubrique : < > Retrouvez les dates de fermeture des piscines municipales pour le mois d’avril Le retour des “Matinées de découvertes du milieu aquatique”