Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul lance l’acte II des Francofolies La Municipalité de Saint-Paul et les organisateurs des Francofolies lancent l’acte II de ce festival accueilli sur son territoire du 29 septembre au 2 octobre 2022. Une grande étape annoncée à la Maison SERVEAUX avec l’ouverture de la billetterie lancée le mardi 21 juin à 11 heures, le jour de la Fête de la Musique.

L’occasion également de présenter le reste des artistes programmés. Ces Francofolies s’inscrivent pleinement dans le projet de mandature qui vise à faire de Saint Paul un terre de festival et une terre de culture. Cet événement à la renommée nationale voire internationale correspond aux ambitions culturelles très élevées de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire.

Cela contribue aussi à renforcer l’attractivité du territoire. Après deux ans de crise sanitaire, la vie festive revient. L’heure est à l’unité, à l’optimisme et au rassemblement.

Comme le rappelle avec fierté le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, présent aux côtés de l’Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, et du directeur des Francos, Jérôme GALABERT. Face à eux se trouvent les partenaires et certains artistes à l’affiche des Francos.

Saint-Paul retrouve un dynamisme nouveau dans le domaine de la culture et de l’art. Ce rayonnement apparaît à présent visible partout sur le territoire et bien au-delà.

Ce nouvel essor culturel se perçoit depuis bientôt deux ans. Saint-Paul, phare de la Culture, redevient une cité majeure au plan culturel.

L’organisateur comme la Ville montent en puissance à moins de trois mois du début des Francofolies. Comme l’illustre l’ouverture de la billetterie et la présentation du reste des artistes. Par ailleurs, cet esprit collectif traduit la volonté d’accompagner les acteurs économiques du territoire.

C’est pour cela qu’ils sont pleinement associés. C’est le sens de l’implication de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest et de TAMARUN.

La priorité est de faire rayonner la Ville mais aussi la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains. Les Francos doivent s’inscrire dans un temps long sur ce ce Bassin de vie. La commune veut redynamiser Saint-Gilles-les-Bains grâce notamment à ce grand festival.

« Mais comme vous le savez, notre projet est ambitieux, nous poursuivons le projet de Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Gilles-les-Bains. Nous mettons tout en œuvre pour relancer l’aménagement de la ZAC de Saint-Gilles et nous verrons lors du prochain Conseil Municipal que les choses avancent », détaille le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN.

Par conséquent, la Municipalité soutient fortement les acteurs économiques. Les Francofolies vont aussi rayonner sur la station balnéaire. C’est le sens des partenariats noués avec le camping et les rondavelles. L’ambition que tous les acteurs économiques, associatifs et citoyens puissent trouver pleinement leur place dans cet événement exceptionnel.

Les Francofolies vont également irriguer le reste du territoire. Les concerts se dérouleront sur le site principal dans le village de la Saline-les-Bains. Mais la soirée d’ouverture se tiendra en partie à l’ancienne école Eugène-DAYOT le 29 septembre.

Dans le cadre du Programme de Renouvellement urbain, l’aménagement du front de mer prévoyait la destruction de l’établissement.

Mais suite au projet travaillé par la Ville avec l’Architecte et Urbaniste, Djamel KLOUCHE, et son agence AUC, cette école sera conservée. Elle a en effet marqué l’histoire des milliers de Saint-Pauloises et de Saint-Paulois.

La Municipalité est particulièrement fière que le festival puisse s’ouvrir à cet endroit. Cela marque clairement l’ambition de faire de Saint Paul une ville moderne, culturelle qui conserve la mémoire qui valorise son patrimoine.







Dans la même rubrique : < > Bientôt les vacances ! Inscrivez votre ado… aux Vac’Ado! Cas covid-19 : Fermeture du service Gestion Carrière