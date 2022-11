Don, troc, réparation, réemploi, recyclage… Cet événement vous invite à repenser notre mode de consommation et à venir participer à des ateliers créatifs, à des sensibilisations à ces enjeux environnementaux, à des spectacles et à des jeux lontan.



Vous pourrez également assister à un défilé de mode et CLARA et MARSHALL se produiront ensuite sur scène.