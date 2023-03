Saint-Paul interdit la consommation d’alcool sur la voie publique

Devant la "nette augmentation des atteintes à la tranquillité publique", la mairie de Saint-Paul annonce avoir publié un arrêté municipal limitant la consommation d'alcool sur la voie publique. Plusieurs secteurs sont visés par cet arrêté.



La Ville dit en effet constater l'augmentation de "ramassage de verres brisés, de dégradations de biens publics liées à la consommation de boissons alcoolisées sur les voies et espaces publics" pour motiver sa décision.



La mairie considère par ailleurs que "la consommation de boissons alcoolisés sur les voies, places, jardins et parcs publics est source de désordres" et qu'"il convient de lutter contre les bruits de voisinage qui résulteraient du comportement des personnes alcoolisées sur la voie publique". Cet arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril et ce n'est pas un poisson.



Découvrez la liste des zones concernées :