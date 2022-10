Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul inaugure le Jardin de Mahatma GANDHI

L’inauguration de la stèle et du Jardin de Mahatma GANDHI se tient ce dimanche 2 octobre 2022 sur le front de mer de Saint-Paul. C’est symbolique car c’est tout près d’ici, dans la Baie du meilleure ancrage, où les engagés indiens arrivèrent pour la première fois sur la terre réunionnaise.

C’est un honneur pour Saint-Paul, Ville première de La Réunion, de recevoir ce buste. Il s’agit d’un don du Conseil indien pour les relations culturelles, à l’initiative du Consulat de l’Inde à La Réunion. Un buste façonné par le célèbre sculpteur indien, Ram Vanji SUTAR, auteur de la statue la plus haute du monde (182 mètres) dans le Gujarat. Une inauguration organisée en présence de plusieurs officiels.*

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, remercie le le Consul Général de l’Inde à La Réunion, Jitendra Nath MAJHI, pour ce gage d’amitié. Ce geste fort consolide les relations entre l’Inde et notre cité saint-pauloise. Ces liens et ces échanges doivent perdurer et se développer.





L’ambition pour le jardin de Mahatma GANDHI est de proposer un espace de paix accessible et dédié à l’Ahimsa. GANDHI a été initié à cette notion non-violente et la bienveillante durant sa jeunesse.

Ce 2 octobre représente une date historique car elle marque la journée internationale de la non-violence mais aussi le GANDHI Jayanti. Il s’agit du jour anniversaire de la naissance de GANDHI en 1869.





GANDHI, chantre de l’égalité sociale

À la fin de la Première Guerre Mondiale, Gandhi présente aux Britanniques ses premières revendications d’autonomie de l’Inde. Devenu le Mahatma (titre honorifique et religieux qui signifie grande âme), il a le soutien inconditionnel de son peuple.

GANDHI rêve de cohésion nationale et réclame l’égalité sociale. Ses actions se veulent pacifiques et symboliques. La grève de la faim devient la marque de son engagement. Le 12 mars 1930, le Mahatma entreprend la marche du sel pour dénoncer le monopole anglais dans la vente du sel.

Il annonce sa désobéissance civile, on l’arrête. Libéré un an plus tard, il entame une tournée européenne pour présenter ses idées pacifistes. Gandhi sera tragiquement assassiné en 1948 par un intégriste, laissant son peuple dans un profond désarroi.

Que retenir de l’héritage légué par ce héros ? D’abord la puissance de son engagement.













