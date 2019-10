Saint-Paul "i met en lèr" les centenaires !

À l’occasion de la Semaine Bleue, les gramounes de Saint-Paul sont mis à l’honneur. Depuis lundi, les centenaires des différents quartiers reçoivent un présent pour leur parcours de vie. Afin de les remercier d’être ce lien qui nous ramène aux traditions et aux valeurs d’une époque où la solidarité faisait partie intégrante du quotidien, Mme Boyer Julie, 105 ans, Mme Ho-Wem Mélanie, 101 ans et Mme Gonthier Joséphine, 102 ans, ont reçu un bouquet et un cadeau au nom de la ville.











Trois Générations réunies



À la Saline, au chemin Bras Canot précisément, vit Joséphine Yvonne Gonthier, 102 ans, et le tempérament espiègle. Originaire de la Ravine des Cabris et arrivée à Saint-Paul après son mariage en 1943, elle fonde son foyer dans le quartier des hauts de l’Ouest qu’elle ne quittera plus. Autour d’elle, ce sont 4 enfants, 3 filles et 1 garçon, 16 petits-enfants, plus de 30 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants qui la comblent de bonheur. Bien que la famille au complet se réunisse à l’occasion, ce sont toujours des d’agréables moments de convivialité et cela, Joséphine y tient. Nous leur souhaitons de continuer à partager ces instants en compagnie de celle qui est le pilier de la famille Gonthier.