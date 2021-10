Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul i fèt la lang kréol ! Gayar Somèn kréol zot tout’ ! Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, propose un programme riche jusqu’au 30 octobre 2021 pour célébrer la culture créole.





Cette opération contribue à garder le lien avec le créole dès le plus jeune âge. Il est important de parler cette langue, y compris à la crèche ou dans les écoles. Pas seulement au sein du foyer. Car il faut continuer à faire vivre et revivre la langue réunionnaise.

C’est dans cette logique de transmission et de valorisation de l’identité culturelle réunionnaise que la Ville souhaite associer toutes les générations à cette Somèn Kréol.



C’est pourquoi de l’éveil musical, de la découverte d’instruments traditionnels, un spectacle de marionnettes et de musique ont animé toute cette semaine les crèches du territoire.

La Somèn Kréol se Ce 28 octobre, pour la Journée internationale de la langue et de la culture créole, la commune a organisé une représentation du Théâtre des Alberts pour les enfants de la crèche Les Makis à Boucan Canot en présence de l’Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER.Cette opération contribue à garder le lien avec le créole dès le plus jeune âge. Il est important de parler cette langue, y compris à la crèche ou dans les écoles. Pas seulement au sein du foyer. Car il faut continuer à faire vivre et revivre la langue réunionnaise.C’est dans cette logique de transmission et de valorisation de l’identité culturelle réunionnaise que la Ville souhaite associer toutes les générations à cette Somèn Kréol.C’est pourquoi de l’éveil musical, de la découverte d’instruments traditionnels, un spectacle de marionnettes et de musique ont animé toute cette semaine les crèches du territoire.La Somèn Kréol se poursuit . Ne manquez pas les animations de ce samedi 30 octobre 2021. Ariv a zot ek Sin-Pol pou fé viv’ nout kosé, nout nasion, nout kiltir mélanzé. Nout kréolité, nout zarlor ! Retrouvez le programme complet ci-dessous.





Dans la même rubrique : < > Dengue à La Réunion : Poursuite de la baisse de cas Houle : interdiction de la baignade aux Roches Noires