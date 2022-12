En 2015, Le TCO (Territoire de la Côte Ouest) avait lancé un projet aux écoles qui s’intitulait « Saint-Paul horizon 2050 ». Avec nos enfants, nous étions invités à participer. Il y a eu une belle soirée au théatre Plein Air ensuite pour un très beau spectacle. Des parents s’en souviennent certainement !



Dans les archives de mon ordinateur, voici ce que j’ai trouvé. Ecrit le 04 mars 2015 à 11h39 et que j’avais remis à la professeure d’école d’Emilie, en CE2.



Pour l’envoyer ici, j’ai fait un copier-coller en modifiant les polices, dispositions de titres, mises en forme, couleurs et en supprimant les illustrations.



SAINT-PAUL EN 2050 - NOTRE ENVIRONNEMENT - De la montagne à la mer



LES NOUVEAUTES DE CETTE ANNÉE



Les voitures sont équipées de la poubelle vocale



La distribution de l’eau est réduite avec un système de carte magnétique



La collecte de déchets des usagers de la plage se fait par des tuyaux roulants implantés à des endroits divers et qui vont directement sur le site de l’Association Verte Contre les Déchets (AVCD)



Un périmètre est tracé pour l’utilisation des feux d’artifice et des pétards au bord des plages pour les fêtes*



∞∞∞∞



Le temps passe vite… Nous voici déjà en 2050 ! Je me rappelle encore quand notre classe et l’autre de CE2, étions parties faire une randonnée depuis l’école jusqu’à Barrage. Le long de la route, il y avait beaucoup d’arbres d’Eucalyptus et ce que ça sentait bon !



Aujourd’hui, la brigade verte surveille beaucoup les sentiers de la ville et des hauts : les plantes endémiques sont plus faciles à trouver ; mais quand même interdites à arracher. Je me souviens d’un arbre, dans la cour de mon école : le benjoin. Qu’est-il devenu ? A t’il grandi et fait des petits ?



On entend plus souvent aussi chanter les tuits-tuits quand on va dans la forêt aujourd’hui grâce à la protection de l’espèce et de la nature. Pour cela, des amendes dissuasives sont données.



Des fontaines de distribution d’eau sont installées, mais pour économiser, chaque personne a une carte magnétique avec un code pour indiquer la quantité d’eau qu’elle peut utiliser (selon le niveau de chargement de sa carte). Dans les jardins des gens il y a aussi des cactus : cela permet d’économiser l’eau pour arroser et comme dans le temps de mémé, on garde l’eau de pluie qui va dans une barrique.



Les voitures de notre génération ont une poubelle vocale intégrée dans le coffre qui nous demande souvent : « Avez-vous pensé à ramener vos déchets ? » alors personne n’oublie. C’est devenu automatique et tout le monde pense à « ranger » leurs déchets.



L’Association Verte Contre les Déchets (AVCD), qui travaille avec la Mairie de Saint-Paul, donne gratuitement des sacs poubelles faits de produits spéciaux facilitant la destruction des déchets par les robots. Les piles n’existent plus, c’est par l’énergie solaire que les petits appareils se rechargent (comme mon téléphone).



Dans les hauts, dans les bas, tout est propre. Les gens sont responsables et déposent leurs déchets dans les grands tuyaux de l’AVCD. Les tuyaux se tournent sur eux-mêmes, comme dans les aéroports quand on prend ses valises.



En ce qui concerne les pétards et les feux d’artifice, les gens vont les allumer dans des grands carrés construits exprès. Il n’y a pas d’accident pour les autres, c’est interdit aussi d’allumer ailleurs et surtout la mer n’est pas polluée.



C’est pour cette raison que je vais encore aller fêter le réveillon du 31 décembre à la plage !*



(*en relisant cela aujourd’hui – en 2022), il y aura de fortes probabilités que bien avant 2050, cela n’existera plus ! résignation contrainte…)



Pour finir mon texte-projet, j’avais rajouté ce petit poème :



Nou la parti lékol

Dan la komine Saint-Paul

Zordi é pou lontan

Pou noute bane zenfan

Nou protèz noute lenviron’man



Na zoli péisaz

Dépi la mer ziska la montane

Lé ossi in zoli zimaz

Kan bane zoizo y plane



Flér na tout’ koulèr

Lo rouz lo zone lo vert

Pié’d bwa y balans zot féye

Pou awoir in pé soley



Nou respèk la natir

Nou mèt prop pou lo fitir

Kon’m dan’n tan lontan

Noute toute lé kontan

Kan nou oi noute ti péi

Lé zoli é y respir la vi

------

Il est bien dit que les paroles s’envolent alors que les écrits restent. Si des idées intéressent, après + de 7 ans, prenez les donc ! Doné gran kèr !