Saint-Paul flamboie avec les Fêtes de Juillet

Les Fêtes de Juillet se terminent en apothéose. Comme l’illustre le mémorable feu d’artifice tiré depuis la baie de Saint-Paul dans la soirée du 14 juillet 2022. Cet événement populaire rassemble ainsi des milliers de personnes à l’occasion de la Fête nationale sur la Place du Débarcadère.

Le public assiste à ce spectacle unique à La Réunion. L’occasion de voir le ciel Saint-Paulois s’embraser, s’illuminer et s’enflammer. Ce moment spectaculaire symbolise avec éclat un retour à la vie festive. Les Fêtes de Juillet le démontrent avec force. Depuis maintenant deux ans, Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, retrouve un rayonnement régional inégalé à La Réunion en matière culturelle. Ce nouvel élan se perçoit sur le territoire et au-delà des frontières de la commune.

Le succès populaire des Fêtes de Juillet, organisées en centre-ville et au Parc Expobat, positionne Saint-Paul comme le phare de la culture à La Réunion. La Municipalité a souhaité redonner un cachet unique à cette manifestation lancée en 1964. Lui donner une telle ampleur correspond aux standards d’une Ville de plus de 100 000 habitants.



La Ville attractive et dynamique offre de l’espace aux talents et aux créativités. Saint-Paul devient ainsi une terre des festivals. Le Grand Boucan vient de battre un record historique en termes de fréquentation. Plus de 40 000 personnes y ont participé.

Le festival Réunion Métis a connu un engouement populaire spectaculaire. La commune redevient une cité majeure sur le plan culturel, économique mais aussi sportif. Cette édition 2022 est aussi synonyme de partage, d’unité et de communion. Ces valeurs constituent l’essence même des Fêtes de Juillet indissociables de l’Histoire de la commune.

Par ailleurs, ces Fêtes contribuent à redonner de l’attractivité au territoire. Ce type de manifestations engendre également des retombées à plusieurs niveaux : culturel, économique, médiatique et touristique. La Municipalité offre ainsi aux acteurs économiques des opportunités pour consolider leur activité mise à mal par la crise sanitaire.



Le succès de la traditionnelle braderie et des concerts au Parc Expobat l’illustre bien. Ainsi 500 professionnels (forains, commerçants, confiseurs, artistes, glaciers…) ont bénéficié de la grande affluence observée. Les Réunionnais ont participé activement à ce retour à la vie festive.

La Grande roue, installée sur le front de mer de Saint-Paul, s’inscrit aussi dans ce dynamisme retrouvé en matière économique et d’attractivité. Cette attraction enrichit l’offre de loisirs destinée aux Réunionnais. Saint-Paul se place comme l’un des poumons économiques de l’île de La Réunion.

Saint-Paul innove également avec le marché ARTisanal proposé au marché couvert, du 4 au 14 juillet. Le public a aussi profité d’un spectacle son et lumière inédit pendant le feu d’artifice. Le traditionnel bal des séniors a aussi fédéré plus de 1000 personnes.

Les plateaux artistiques programmés à Expobat ont rencontré un immense succès populaire, du 1er au 14 juillet.

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, Saint-Paul, terre de festivals, Saint-Paul, poumon économique de La Réunion : ce ne sont pas des slogans mais c’est une ambition qui se décline chaque jour, partout et pour tous.



