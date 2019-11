<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Saint-Paul fête Noël sous les arbres





Laissez la magie de Noël vous transporter dans un cadre emblématique de Saint-Paul, la Grotte du Peuplement. Là-bas, préparez-vous à vivre une journée féérique le samedi 7 décembre prochain. Découvrez toute la magie de la fête la plus attendue de l’année. Organisé par l’Office de Tourisme de l’Ouest, cet événement vous proposera gratuitement de nombreuses animations, spectacles, ateliers… pour petits et grands. Vien à zot !



En famille ou entre amis, venez profiter de Noël sous les arbres dès 9h30 à la Grotte du Peuplement. Jusqu’à 19h, une foule d’animations vous fera vivre la magie de Noël : du cirque contemporain avec la compagnie Cirquons Flex ; des contes avec Tata Véro de Sous l’Arc-en-Ciel ; un spectacle de marionnettes du Théâtre des Alberts ; un autre spectacle de cirque avec la Cie 4ème Cirque, des ateliers pour enfants sages (ateliers création d’une “Ti Kaz Noël ou de mobiles avec des graines péi” ; initiation et découverte des arts du cirque, ateliers sensoriels avec Grimp’Arbre autour de la nature et des arbres)… Bref, venez faire le plein d’activités “nature” !

Et ce n’est pas fini ! Des jeux de plein-air sont prévus : jeux géants en bois, jeux lontan, jeux dans les arbres mais aussi un photomaton pour immortaliser cette belle journée, un stand de maquillage pour se transformer en papillon ou en caméléon, la ferme pédagogique Lou Cachet avec de nombreux animaux à découvrir…



En marge des spectacles et autres ateliers, des artisans vous invitent à remplir la hotte du Père Noël avec leurs productions locales : confitures, foie gras des Hauts de l’Ouest, sacs en paille et rotins, bijoux, accessoires brodés… des cadeaux uniques et originaux à coup sûr !



Vous pensez venir à la Grotte du Peuplement sans connaître son histoire? Que nenni ! Suivez le pirate éclaireur et partez sur les traces des premiers habitants de La Réunion. Ce zarlor vangué dans zistoir la grotte aura lieu à 10h et à 15h. Les inscriptions se font sur place, au stand de l’Office de Tourisme. Pour clôturer cette journée riche en émotions, ne manquez pas le final à 18h30 avec la Batucada de Papangua Drums ! Allon bat’ un carré !



Téléchargez le programme en cliquant sur

