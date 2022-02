Saint-Paul ferme ses équipements

Le phénomène cyclonique Batsiraï continue de menacer La Réunion. Pour rappel, l’île se trouve en alerte orange « Je me prépare » déclenchée par le Préfet depuis 6 heures du matin ce mercredi 2 février 2022.



En conséquence, la Ville de Saint-Paul a pris des mesures pour assurer la sécurité de ses administrés. Ainsi, les

équipements culturels, sportifs et de proximité ont été fermés jusqu’à nouvel ordre ce mercredi 2 février à partir de 12 heures.



La Municipalité appelle les familles à faire preuve de la plus grande vigilance et les invite à se tenir informées.