Saint-Paul favorise l’insertion pour relancer l’emploi local

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, effectue une visite de terrain pour rencontrer les forces vives du territoire en matière d'insertion et d'économie sociale et solidaire ce vendredi 13 janvier 2023. Le premier magistrat va directement au contact des acteurs associatifs en charge des Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI).





20 ACI sont prévus en 2023. Ce chiffre englobe les ACI pluriannuels et les nouveaux prochainement mis en œuvre.

Lors de cette visite de terrain, l’Adjoint au Bassin de vie de la Saline et à la vie associative, Dominique VIRAMA-COUTAYE, l’Adjointe au développement de l’innovation numérique sur le territoire, Hélène ROUGEAU, la Conseillère Municipale, Denise DELAVANNE, déléguée à l’insertion par l’économie et au développement de l’Économie Sociale et Solidaire, et les services municipaux accompagnent le Maire pour cette visite.

Des meubles en carton fabriqués à Ravine Daniel exposés au Salon de l’Agriculture

Vous l’ignorez peut-être mais le secteur de Ravine Daniel, situé dans le Bassin de vie de la Saline, représente un quartier d’excellence en matière de production de meubles en carton recyclé. À tel point que les créations de l’Atelier Chantier d’Insertion « Carton », piloté par l’Association 3i (Institut d’insertion par l’innovation), ont été exposées au Salon de l’Agriculture en 2022.



Cet ACI, reconduit pour la seconde année consécutive, se trouve dans les locaux de l’ancienne école de Ravine Daniel désormais reconverti en équipement de proximité depuis deux ans. Les 12 personnes employées en Contrat à durée déterminée d’insertion se forment à la fabrication. Toutes et tous apprennent à dessiner en 3D sur des logiciels dédiés les meubles en carton qu’ils vont concevoir.



Découvrez leur catalogue en cliquant



Pour rappel, la Ville organise chaque année







L’engagement de 3i apparaît fondamental pour favoriser l’insertion d’un public parfois éloigné de l’emploi. Il faut donc encourager les initiatives en la matière. C’est la logique de la visite du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, à Ravine Daniel. « C’est important de venir vous saluer pour cette deuxième session de formation de cet ACI pluriannuel. C’est exceptionnel pour Ravine Daniel avec ce travail de l’excellence que vous faites dans les hauts au sein de cet équipement de proximité. C’est une fierté pour le quartier », indique le premier magistrat.

Cet ACI constitue l'exemple même d'un cercle vertueux avec des déchets réutilisés au maximum. Ses bénéficiaires créeront peut-être les emplois de demain. Les secteurs du recyclage (pneus, fer, voitures…) représentent un potentiel de 4 000 emplois dans à La Réunion. La Municipalité actionne ce levier pour favoriser l'insertion et l'ESS afin de relancer l'emploi local. C'est le sens des nouveaux ACI et des chantiers d'insertion mis en place dans les Bassins de vie en 2023. L'enjeu est de créer 700 emplois sur le mandat. Depuis 2020, 20 ACI ont déjà généré 200 emplois.





