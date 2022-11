Saint-Paul engagée dans la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Les violences conjugales sont une véritable problématique à La Réunion. En 2021, 7 femmes par jour déposent plainte à La Réunion contre 4 en 2015, d’après les chiffres de l’Observatoire Réunionnais des violences faites aux femmes. Pour que ces violences prennent fin, les institutions et les associations se mobilisent. Parmi elles, les Soroptimist “Orangeons le monde” se consacrent à la prévention des violences à l’égard des femmes du 25 novembre au 10 décembre. Le Bâtiment Cimendef sera illuminé et accueillera pour l’occasion sur son parvis, une manifestation le 26 novembre de 9h à 16h30 pour prévenir et informer sur les violences intra-familiales. Venez découvrir les artisanes qui seront présentes pour mettre en avant leur savoir-faire !