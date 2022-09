Rubrique sponsorisée Saint-Paul encourage la mode responsable

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, accueille ce mercredi 28 septembre 2022 le vernissage de l’exposition Fashion for good à la Longère Sudel-FUMA. Ce bâtiment, inscrit au titre des monuments historiques, donne à voir la collection Parures et la vingtaine de pièces issues d’une tradition de couture très populaire à La Réunion. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 10:10

Le public vient découvrir des pièces emblématiques : la piquette et le tapis mendiant. Proposer une exposition aussi riche démontre les ambitions élevées de la Municipalité en matière culturelle rappelle la première Adjointe, Suzelle BOUCHER. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, la charge de le représenter.

Le Vice-Consul général de Chine, TIAN YE, la fondatrice de la marque Eco Impact, Jing WANG-SCHMITT, la Conférencière et experte en mode responsable, Hélène SARFATI-LEDUC, la couturière, Christine JONZO-DOCTEUR, et le maître-brodeur, Johan-Luc KATT, participent à ce vernissage.



L’exposition accueillie à la Longère Sudel-FUMA sera visible jusqu’au 22 octobre. Suzelle BOUCHER remercie les partenaires de ce beau projet. Le Conseil Régional, l’ADEME et Emmaüs Réunion.



Cette exposition présente une vingtaine de pièces sélectionnées dans la collection Parures. Des œuvres de designers et d’artistes internationaux retenus pour leur savoir-faire et leur excellence. Il faut aussi remercier Isabelle QUEHÉ de l’association Universal Love, véritable pionnière de la mode éco-responsable.



Une conférence se tient ensuite à la Longère Sudel-FUMA sur ce sujet. L’ambition culturelle élevée de Saint-Paul

À cette sélection, plusieurs créations d’artistes réunionnais viennent s’ajouter. Celles de Christine JONZO-DOCTEUR, Johan-Luc KATT et Richard RIANI. L’ambition culturelle de Saint-Paul rejoint leur ambition artistique.



Leur engagement se traduit par une mode plus responsable, plus sociale et orientée vers la préservation de l’environnement. C’est le sens des ateliers organisés chaque samedi à la Longère. Les adultes comme les enfants peuvent apprendre à fabriquer des tapis mendiants.



C’est l’occasion de transmettre des techniques de réparations de vêtements mais aussi de ce que l’on appelle l’upcycling. C’est un atelier placé sous le signe du partage et de la responsabilisation. L’industrie textile émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Et consomme 4% de l’eau potable disponible dans le monde.

La mode responsable

Le modèle de la mode doit nécessairement évoluer. Cette exposition tend au zéro déchet. Cette mode responsable peut être contemporaine et visionnaire. Cette exposition met en lumière le travail à la main, menacé car la tradition i fane.



Mais l’engagement des artistes ravive ce souvenir. Ce souvenir de nos arrière-grands-mères et de nos grands-mères que nous sommes nombreux à avoir vues à l’œuvre dans cette Réunion lontan. L’une des collections exposée rassemble des piquettes et des tapis mendiants.



Des objets lontan récoltés chez les familles de toute l’île. Chacune de ces pièces constitue le témoignage d’un passé où les ressources manquaient mais où la créativité était immense.



