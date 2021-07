Saint-Paul encourage la formation professionnelle

La Ville de Saint-Paul félicite la première promotion d’apprenti.es à obtenir son Certificat d’apprentissage professionnel dans différents domaines. La cuisine, la commercialisation, l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.



Toutes et tous recevaient une formation dispensée par le Centre Réunionnais d’Entreprise Éducative (CREÉ). Il s’agit d’un acteur économique majeur du territoire implanté à Saint-Paul depuis 1991.



Le premier Adjoint de la Ville, Tristan FLORIANT, participe à la remise de diplômes organisée ce mercredi 21 juillet 2021 en centre-ville au siège du CREÉ. L’occasion pour lui de délivrer plusieurs messages à ces nouveaux lauréat.es.



« Mesdames et Messieurs les diplômé.es, vous participez à bâtir la société de demain. Ne vous fixez aucune barrière physique ou mentale dans vos carrières. Vos qualités vous permettront de vous élever socialement dans un monde frappé par les tempêtes que nous connaissons », indique l’élu lors de sa prise de parole, faisant référence à la crise actuelle liée à la Covid-19.



Bâtir la société de demain

Le coronavirus perturbe actuellement l’activité économique du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Le moment aussi de leur adresser toutes les félicitations de la part de la commune de Saint-Paul.



Ces apprenties dynamiques représentent l’avenir de La Réunion. La formation professionnelle contribue en effet à lutter contre le chômage de masse qui ravage l’île. Tristan FLORIANT s’exprime face aux diplômées et en compagnie de la seizième Adjointe, Nila RADAKICHENIN et à l’Adjoint de quartier, Yann CRIGHTON.



Saint-Paul partage les valeurs du CREÉ, plus ancien organisme de formation et d’insertion privé dans le domaine de l’hôtellerie-restauration à La Réunion. Accompagner des personnes de tout âge, de tout niveau et de toute condition sociale pour les insérer professionnellement. Ces diplômées participent en effet à bâtir la société de demain.