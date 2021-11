Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul dévoile d’ambitieuses orientations budgétaires Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, détaille d’ambitieuses orientations budgétaires 2022 (OB) lors d’une conférence de presse ce mercredi 17 novembre 2021 à l’Hôtel de Ville avant le Conseil Municipal prévu le jeudi 18 novembre à la Maison pour tous de Carosse.



L’objectif est de moderniser et d’inscrire la ville dans le concert des communes de plus de 100 000 habitants. “Un autre axe majeur que je souhaite évoquer concerne notre volonté de faire de la proximité le fil conducteur de notre action politique, nous plaçons ainsi l’habitant au cœur de nos préoccupations. C’est le sens de nos Conseil Des Habitants qui visent à faire du citoyen un acteur actif de son quartier”, détaille le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.

Le prochain Conseil Municipal verra l’examen de plusieurs affaires d’envergure. La priorité de début de mandat a porté sur le pouvoir d’achat. Cet engagement phare, lancé en 2021, va se concrétiser en 2022. Saint-Paul dévoile d’ambitieuses orientations budgétaires 2022 marquera la mise en œuvre de la Mutuelle Communale Solidaire. Saint-Paul devient la première commune d’Outre-mer à déployer cette mesure phare dès le 1er janvier 2022.

Une seconde mesure d’envergure illustre cette politique ambitieuse et solidaire en faveur des familles saint-pauloises. Il s’agit de la gratuité de la cantine scolaire. En 2022, près de 45% des élèves (soit 5400 sur 11 589) accéderont à cette cantine gratuite.

Chaque année, jusqu’à la fin du mandat, cette gratuité s’étendra progressivement à l’ensemble des familles du territoire. Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, souhaite conforter son image de terre de festivals pour devenir une commune attractive.

L’accueil de la première édition du festival Réunion Métis et du Salon Fait Main et de la première édition des Francofolies permettent à Saint-Paul de redevenir la ville rayonnante de La Réunion.



En matière de ressources humaines, une attention particulière sera portée au personnel communal. Au prochain Conseil, une délibération inédite permettra la valorisation des employés communaux. Tant sur l’aspect de la rémunération que sur l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents. Saint-Paul dévoile d’ambitieuses orientations budgétaires La revalorisation des plus bas salaires sera engagée.

Un effort particulier sera réalisé en faveur des agents de catégorie C, là où l’on compte le plus de bas salaires. La revalorisation passe aussi par un plan de titularisation déconnecté des échéances électorales. Ce plan se déploiera pour aller au-delà même du mandat.

Par ailleurs, du point de vue de la gestion de la collectivité, la Ville de Saint-Paul a appliqué les mesures de mise en œuvre préconisées par la Chambre régionale des comptes. Cette prise en compte des recommandations de la CRC correspond à l’esprit général de la mandature qui vise à gérer de manière saine et efficiente la collectivité.



Concernant l’aménagement, plusieurs chantiers seront initiés en 2022. Les premières opérations du Pôle entrée de ville dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain seront lancées. Dans le domaine de l’éducation, le chantier de l’école de Grand Fond sera lancé tout comme la réhabilitation des écoles.



