Ville de Saint Paul Saint-Paul développe le numérique dans les écoles





Ordinateurs portables, appareils photos, vidéoprojecteurs ou encore tablettes numériques… Ces outils offrent un important potentiel de développement éducatif.



Partenaires des opérateurs des accueils périscolaires du soir et du mercredi, la ville met ces technologies au service des équipes éducatives. Objectif: pouvoir proposer des projets originaux et innovants aux enfants.



Ces supports numériques permettront aux équipes pédagogiques des accueils de loisirs périscolaires d’accompagner les enfants dans le développement de nouvelles compétences.



Productions artistiques, recherches documentaires, ouverture aux métiers de la télévision et de la radio, éveil critique sur les médias… Les projets portés par les équipes s’en trouveront enrichis et s’inscriront le plus souvent en complémentarité du travail déjà développé sur le temps scolaire.



Engagés dans une démarche qualité, ces partenaires seront également accompagnés par la collectivité concernant la mise à disposition d’outils numériques (ordinateur + imprimante), nécessaires à la gestion de leurs structures (dématérialisation des relations avec les partenaires, gestion salariale…).



