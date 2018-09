Saint-Paul développe la filière de bois de goyavier

La commune saint-pauloise va promouvoir le bois de goyavier sur son territoire. Le Conseil municipal du jeudi 6 septembre dernier votait une délibération liant la Ville au Conseil départemental via une convention cadre. Les équipes municipales embelliront donc les routes départementales saint-pauloises. ( voir d'autres photos d’illustration ici La collectivité valorise cette espèce de façon artisanale depuis 2011 en réalisant entre autres du mobilier urbain, des meubles et des fascines. Saint-Paul désire donc relever ce défi. Le Département, à l’origine du développement de la filière dans l’ensemble de La Réunion et propriétaire en grande partie des forêts permettant d’obtenir cette matière première, est sollicité afin de concrétiser ce projet.La convention définit un cadre d’intervention pour l’aboutissement des projets suivants :- La fourniture des matières premières, fagots de bois de goyavier- La formation d’agents communaux sur l’utilisation du bois de goyavier par le formateur du Conseil départemental sur les techniques de valorisation du bois de goyavier- L’accompagnement des agents dans le développement de cette filière sur le territoire de Saint-Paul via le service DEFI du Conseil départemental- La mise en œuvre des embellissements sur les routes départementales traversant les agglomérations sur le territoire de Saint-Paul.- Une évaluation de ce partenariat entre les deux parties signataires se déroulera tous les 6 mois. Objectif : déterminer les quantités de bois utilisées et les aménagements réalisés par les équipes communales. Cette convention est d’une durée de trois ans.