Saint-Paul déplore l’incendie destructeur de la Maison DUSSAC

La plus vieille maison de Saint-Gilles-les-Bains vient d’être entièrement brûlée suite à un incendie ce lundi 4 janvier 2021.



La Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, déplore la perte de cette bâtisse emblématique classée appartenant anciennement à Suzanne DUSSAC. La première magistrate tenait à se déplacer aux côtés des pompiers venus éteindre les flammes hautes de plusieurs mètres.



L’Adjointe de quartier de Saint-Gilles, Virginie SALLÉ, et la 10ème Adjointe, et élue d’astreinte, Marie-Anick FLORIANT, se mobilisaient aussi sur place en présence de la Police Municipale.