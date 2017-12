Saint-Paul décroche la 1ère place aux jeux interco du TCO !

Le classement des Jeux Interco du TCO



1er : Ville de St Paul

2ème : Ville de St Leu

3ème : Ville de Le Port

4ème : Ville de Trois-Bassins

5ème : Ville de La Possession

Ce samedi 9 décembre, le Stade Olympique Paul Julius Bénard a vibré au son des fous rires des joueurs des cinq villes de la côte Ouest. Comme demandé par les organisateurs, fair-play et bonne humeur ont été les grandes stars de la journée. C’est sous un soleil timide que le coup d’envoi a été donné par Thierry Martineau Vice président délégué aux sports au TCO, à 15h.Cette manifestation sportive et ludique a connu un franc succès auprès des participants et des spectateurs. Batailles collectives et individuelles ont rythmé toute l’après midi : combat avec les sumos pour pouvoir vider son sceau troué, courses relais, quiz, baby foot géant, fun slide … tous les ingrédients étaient réunis pour que les participants puissent s’affronter mais surtout s’amuser.