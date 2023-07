Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul continue d’investir pour le territoire Un dossier important adopté par le Conseil Municipal du jeudi 6 juillet 2023 concerne le budget supplémentaire de 32 millions d’euros pour l’exercice 2023.

Ce budget supplémentaire marque la volonté de continuer à bâtir une commune plus moderne et mieux adaptée aux standards d’une Ville de plus de 100 000 habitants. Dans tous les domaines, Saint-Paul est en action. D’autre part, pour 2023, il est inscrit au budget de la Ville 97 millions d’euros en investissement.

Un autre engagement vise à accorder un soutien significatif aux forces vives du territoire. Cet accompagnement se traduit par 5 millions d’euros injectés dans le tissu associatif des Bassins de vie. Moderniser la Ville Plus de 2,53 M€ ont déjà bénéficié à 313 associations et organismes au titre d’une première tranche de subventions. Le Conseil Municipal valide aussi une deuxième tranche de 2,43 millions d’euros. La Ville accompagne le développement des actions associatives comme en matière d’éducation des marmay. Le Conseil valide l’accueil de nouveaux opérateurs périscolaires.



Deux projets d’associations concerneront trois nouvelles écoles (Petite France, Palmistes et Ravine Trois-Bassins). L’équipe municipale répond aux besoins des directions des écoles et des parents d’élèves. Les enfants bénéficieront d’activités diversifiées sur le plan culturel et sportif dans le cadre de l’ambitieux Projet éducatif de territoire. Ce plan est un levier de mise en œuvre du Projet éducatif global déployé dans les 66 écoles.

Cette nouvelle offre renforcera le maillage associatif sur le territoire. C’est là encore la traduction concrète de l’engagement de la Ville pour plus de services et d’équipements dans les hauts. Une autre délibération renforcera la lutte contre le décrochage scolaire et l’illettrisme.

Renforcer la lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire L’équipe municipale soutient activement les actions associatives dans ce domaine. C’est la logique de la nouvelle impulsion donnée au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Ce CLAS, véritable réussite, s’inscrit pleinement dans le Projet éducatif de territoire de Saint-Paul.

Offrir des condition optimales de travail aux marmay C’est la raison pour laquelle ce dispositif bénéficiera de 50 000 euros supplémentaires pour élargir son rayon d’action. Toujours en matière éducative, Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, garde intacte son ambition de devenir une Ville pilote pour la jeunesse. Il s’agit d’offrir des conditions de travail optimales aux 13 000 élèves des 66 écoles. Une délibération améliorera le fonctionnement de la pause méridienne et le bien-être des enfants.

Plusieurs mesures permettront d’optimiser ce temps important. Par conséquent, plusieurs actions se déploieront avec 9 écoles tests concernées par ce plan à la rentrée d’août. Ce projet s’inscrit dans le Plan Éducatif Global qui propose une école où l’on accueille mieux, où l’on apprend mieux et où on mange mieux.

Une école où l’on accueille mieux, où l’on apprend mieux et où on mange mieux Ce dernier objectif se décline au travers de la mise en place d’une Commission pour la restauration scolaire. Cette instance collaborative rassemblera notamment le Conseil Communal des Enfants, les parents d’élèves et les membres de la communauté éducative. Cette structure renforcera la transparence des menus.

Cette commission s’appuiera sur les analyses et remontées d’informations issues des Bassins de vie. L’apprentissage à la nutrition et l’éducation au goût dès le plus jeune âge représentent deux enjeux fondamentaux.







