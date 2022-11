Saint-Paul compte une nouvelle centenaire

Le communiqué:



Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, compte une centenaire supplémentaire. Louise Angèle ROUCOU célèbre ses 100 ans ce dimanche 13 novembre 2022 en présence de tous ses proches et de sa famille à Bois-de-Nèfles.



Elle a toujours vécu Allée de la Citerne dans le quartier. Cette Saint-Pauloise représente un véritable pilier pour sa famille. Madame ROUCOU devient centenaire en ce jour si symbolique. La Municipalité tient à lui souhaiter un excellent anniversaire.



Avec son époux, Luçay, ils ont eu 7 filles et 4 garçons. Louise Angèle a d’ailleurs travaillé dans les champs de géranium et de cannes.