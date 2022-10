Rubrique sponsorisée Saint-Paul compte une nouvelle centenaire

Comme un air de Semaine Bleue. Cet événement vient se terminer à Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, mais la commune continue d’honorer ses gramoun. Ils représentent de véritables zarboutan et zarlor, passeurs de mémoire pour les générations actuelles. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 16:05





Marie-Thérèse devient centenaire en ce jour si symbolique pour elle et sa famille. La Municipalité tient à lui souhaiter un excellent anniversaire. À cette occasion, les élu·es lui remettent un joli présent. Elle profite de ce jour pour fêter son anniversaire dans la maison où elle a grandi avec toute ses proches. La commune où il fait bon vivre accueille donc sa 18ème centenaire !



Cette Saint-Pauloise n’a pas eu d’enfants mais a élevé les 5 marmay de sa soeur partie trop tôt. Cette figure de Bois-de-Nèfles exerçait le métier d’agricultrice dans le géranium. Même au bel âge qui est le sien, Marie-Thérèse, toujours autonome, aime s’occuper de son jardin et de ses animaux.



L’une des ses passions reste l’actualité avec la radio qu’elle écoute dès le matin à son réveil. M C’est le sens de la visite conviviale chez Marie-Thérèse LAURET réalisée par l’Adjoint au Bassin de vie de la Plaine/Bois-de-Nèfles, Yann CRIGHTON, et de l’Adjointe, Marie-Anick FLORIANT, ce samedi 15 octobre 2022 à Bois-de-Nèfles, là où elle est née et là où elle vit toujours depuis. Tout le monde l’appelle marraine Thérèse dans le quartier.Marie-Thérèse devient centenaire en ce jour si symbolique pour elle et sa famille. La Municipalité tient à lui souhaiter un excellent anniversaire. À cette occasion, les élu·es lui remettent un joli présent. Elle profite de ce jour pour fêter son anniversaire dans la maison où elle a grandi avec toute ses proches. La commune où il fait bon vivre accueille donc sa 18ème centenaire !Cette Saint-Pauloise n’a pas eu d’enfants mais a élevé les 5 marmay de sa soeur partie trop tôt. Cette figure de Bois-de-Nèfles exerçait le métier d’agricultrice dans le géranium. Même au bel âge qui est le sien, Marie-Thérèse, toujours autonome, aime s’occuper de son jardin et de ses animaux.L’une des ses passions reste l’actualité avec la radio qu’elle écoute dès le matin à son réveil.