Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul commémore le 61ème anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie au Parc-en-ciel de Plateau Caillou

Ce dimanche 19 mars 2023, la Ville de Saint-Paul a commémoré le 61ème anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie au Parc-en-ciel de Plateau Caillou. Une journée nationale consacrée au Souvenir et au Recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

C’est en présence de l’élue Hélène ROUGEAU, déléguée aux Affaires Militaires ; de Sylvie CENDRE, Sous-Préfète de l’arrondissement Ouest ; de Karine LEBON, Députée de La Réunion; d’Hugues ZABERN, Président de la section Saint-Pauloise de l’Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ACVG) ; d’anciens combattants ; de Marie-Claire LAHISAFY, pupille de la nation des élu(e)s de la Ville et des enfants du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes qu’un hommage a été rendu aux victimes de la guerre d’Algérie, aux soldats Réunionnais jamais revenus. Parmi eux, Louis-Antoine DÉSIRÉ, François Le NORMAND et Pierre-François STANISLAS sont tombés au champ d’honneur à l’image des 38 Réunionnais qui ont pris part, parfois malgré eux, à cette guerre qui a duré 8 ans.

“Nous honorons la mémoire de toutes les victimes de cette Révolution algérienne”

Une série d’attentats, perpétrés par le Front de Libération Nationale (FLN) le 1er novembre 1954, marqueront le début de cette guerre. Un événement que l’histoire baptisera « La Toussaint Rouge » sera le point de départ de violentes confrontations entre l’Armée Française, les Harkis, les partisans de l’Algérie française et les indépendantistes Algériens du FLN. Le 19 mars 1962, à midi précisément, le Cessez-le-feu est proclamé en Algérie après huit années d’une guerre dévastatrice. Elle prendra fin officiellement avec la signature des Accords d’Évian, le 18 mars 1962. Ces accords vont finalement permettre de voter l’Indépendance de l’Algérie et de mettre un terme au conflit.



“Nous avons l’obligation morale de nous souvenir de cet évènement tragique pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir. Un travail et un devoir de mémoire sont nécessaires pour atténuer ces blessures encore vives en France et en Algérie. Par ailleurs, il est également capital de remercier nos anciens combattants et leurs portes drapeaux réunis avec nous. Car leur présence contribue à cette transmission indispensable de la mémoire”, déclare l’élue Hélène ROUGEAU.



Saint-Paul n’oublie pas ces milliers de victimes. Militaires et civiles, françaises, algériennes ou originaires d’autres pays d’Afrique du Nord. Ces harkis, supplétifs Musulmans de l’Armée Française, abandonnés à leur sort et victimes des pires représailles à l’image des Pieds-Noirs et des rapatriés. Ces centaines de Réunionnais partis gonflés les rangs de l’Armée Française. Ces 38 hommes courageux qui ne reviendront jamais dans leur île…







Dans la même rubrique : < > Mois de la Femme : une table-ronde sur l’Histoire des femmes de La Réunion Le CCAS de Saint-Paul et le Secours Catholique distribuent des repas et des kits d’hygiène aux sans-abri