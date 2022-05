Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul célèbre le vivre-ensemble Belle réussite pour la Journée internationale du vivre ensemble en paix (JIVEP) organisée ce lundi 16 mai 2022 à Saint-Paul. Ce rendez-vous célèbre la tolérance, la paix et l’unité.

La Municipalité partage ces valeurs emblématiques de La Réunion. Il faut donc les préserver. C’est un enjeu central pour la Ville Saint-Pauloise, terre solidaire et inclusive.

C’est aussi le sens cette JIVEP notamment proposée sur la Place du Débarcadère. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, l’Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, Kévin DAIN, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse et au Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ), et l’Adjointe du Bassin de vie de Plateau Caillou, Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, y participent également.

Le premier magistrat signe également la Charte universelle du vivre ensemble en paix.

La commune associe aussi à cette Journée les marmay du CCEJ. Ces enfants représentent en effet l’avenir. La transmission du vivre ensemble Réunionnais passe nécessairement par eux. L’île de La Réunion constitue un modèle de bien vivre ensemble. Les différentes communautés cohabitent de manière apaisée.

Le grand public participe également à plusieurs animations mises en place pour l’occasion : ateliers créatifs, danses multiculturelles, goûter partage, sobatkoz intergénérationel, chorale, contes, projection du film « Nous Tous », musiques du monde, fonkèr…

Parallèlement à cette opération, Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, a également organisé des activités dans son réseau de lecture publique. Ainsi, le film « Nous tous » a été projeté. Des ateliers autour du vivre ensemble ont aussi été lancés dans les médiathèques et les bibliothèques du territoire.

Dernier événement prévu dans le cadre de cette JIVEP : la table ronde de ce jeudi 19 mai à l’Hôtel de Ville à 18h30. Pour y assister, il faut réserver au 0262 34 49 20. Ce rendez-vous portera sur le thème du vivre ensemble à La Réunion : entre mythes et réalités.

Idriss ISSOP BANIAN, Délégué de AISA-ONG, Thierry MALBERT, Anthropologue et Maître de conférence en sciences de l’éducation, et Zahir LIANG KO YAO, Doctorant en anthropologie, et Daniel MINIENPOULLÉ, Président du Groupe de Dialogue Inter-Religieux, animeront cet événement.





