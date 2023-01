Saint-Paul célèbre le Nouvel An Chinois

En attendant de connaître la programmation complète, dévoilée dans quelques heures, retrouvez l’affiche de cette édition 2023 et les principaux moments forts de ces festivités. Venez à la découverte des coutumes, des traditions et de l’histoire de l’Empire du Milieu à l’Hôtel de Ville, à la Maison SERVEAUX, à la Maison Gran Kour mais aussi dans les rues de la Ville pour la danse des lions et des dragons.



Conférence-débat, exposition, ateliers, village et spectacles aux couleurs de la Chine… Cette manifestation fédératrice sera célébrée dignement dans la capitale de l’ouest. Le Nouvel An Chinois, fêté ce dimanche 22 janvier, représente un moment précieux, fédérateur et convivial proposé à Saint-Paul.