Saint-Paul célèbre la Journée Internationale du Yoga

Organisé par l’Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles et soutenu par la municipalité de Saint-Paul et le Consulat Général de l’Inde à La Réunion, cet événement met en valeur les bienfaits du yoga pour le corps et l’esprit.Placés sous le signe de l’harmonie, les derniers ateliers ont eu lieu au gymnase du centre-ville de Saint-Paul ce mercredi 28 juin 2023. Mettant l’accent sur “les troubles de l’attention”, c’est un atelier qui a débuté avec une découverte de la pratique pour les personnes en situation de handicap. Cette initiative favorise l’inclusion et le bien-être.