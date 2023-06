Saint-Paul célèbre la Journée Internationale du Yoga avec sérénité et harmonie

Le 17 et 18 juin derniers, la ville de Saint-Paul s’est transformée en un véritable havre de paix et de bien-être à l’occasion de la Journée internationale du yoga. Cet événement, organisé par l’Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles, avec le soutien de la commune de Saint-Paul, a attiré de nombreux participants curieux de découvrir ou de perfectionner leur pratique de cette discipline ancestrale. Les plages du Cap Homard et le site du débarcadère se sont transformés en véritables oasis de tranquillité où les participants ont pu se connecter avec eux-mêmes et se laisser porter par la magie du yoga. Des débutants enthousiastes et des yogis aguerris se sont réunis sur les tapis, enchaînant les postures fluides et gracieuses guidées par la voix d’un enseignant.