Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul célèbre la 2e édition de la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix



Adoptée par 193 états en 2017, la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix (JIVEP) mobilise les efforts de la communauté internationale, et est l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie.

Yabs, Kafs, Malbars, Chinois, Zarabs, Juifs, Zoreils, Mahorais, Malgaches, Créoles… Notre département est un formidable exemple du Vivre-Ensemble. Lorsque les cultures et religions s’associent, elles donnent naissance à un patrimoine, à un héritage unique qu’il est impératif de sauvegarder, de transmettre aux générations futures.

Au programme : ateliers créatifs, danses et musiques multiculturelles, jeux lontan, chants, présence de David SAMAN et aussi un parcours du monde représentant les différentes spécialités culinaires du monde d’hier et d’aujourd’hui.

Lors de cette édition, en collaboration avec l’association Réunion Métis, la Ville de Saint-Paul propose au public d’écrire une carte postale mise à disposition et de l’accrocher ensuite sur l’arbre se trouvant entre les deux longères. À la tombée de la nuit, l’arbre sera mis en lumière, comme autant de voeux de vivre-ensemble en paix !

L’après-midi s’achèvera avec un spectacle humoristique de Marie Alice SINAMAN sur le vivre-ensemble à La Réunion.

Retrouvez le programme ci-dessous. La seconde édition de la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix revient à Saint Paul le mardi 16 mai 2023. Pour célébrer cette journée portée par l’association AISA ONG Internationale, Saint-Paul, terre solidaire et inclusive vous propose de nombreuses animations placées sous le signe de la multi-culturalité à partir de 14h sur la Place du Débarcadère.Adoptée par 193 états en 2017, la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix (JIVEP) mobilise les efforts de la communauté internationale, et est l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie.Yabs, Kafs, Malbars, Chinois, Zarabs, Juifs, Zoreils, Mahorais, Malgaches, Créoles… Notre département est un formidable exemple du Vivre-Ensemble. Lorsque les cultures et religions s’associent, elles donnent naissance à un patrimoine, à un héritage unique qu’il est impératif de sauvegarder, de transmettre aux générations futures.Au programme : ateliers créatifs, danses et musiques multiculturelles, jeux lontan, chants, présence de David SAMAN et aussi un parcours du monde représentant les différentes spécialités culinaires du monde d’hier et d’aujourd’hui.Lors de cette édition, en collaboration avec l’association Réunion Métis, la Ville de Saint-Paul propose au public d’écrire une carte postale mise à disposition et de l’accrocher ensuite sur l’arbre se trouvant entre les deux longères. À la tombée de la nuit, l’arbre sera mis en lumière, comme autant de voeux de vivre-ensemble en paix !L’après-midi s’achèvera avec un spectacle humoristique de Marie Alice SINAMAN sur le vivre-ensemble à La Réunion.Retrouvez le programme ci-dessous.





Dans la même rubrique : < > Mon Kdo’R 2023 : Fabriquez vous-mêmes les cadeaux que vous souhaitez offrir ! La Fête de la Bretagne à Saint-Paul